NPBの世界では、ドラフト会議によって毎年多くのプロ野球選手が誕生する。その一方、戦力外通告などで退団する選手も同じように存在する。チームによっては“血の入れ替え”が断行され、多くの選手が非情宣告を受けることになる。ここでは、2025年オフに読売ジャイアンツを構想外となった選手を紹介する。

乙坂智

・投打：右投左打

・身長／体重：183cm／83kg

・生年月日：1994年1月6日

・経歴：横浜高

・ドラフト：2011年ドラフト5位（DeNA）

今年7月に読売ジャイアンツへ加入し、4年ぶりのNPB復帰を果たした乙坂智。しかし、思うような結果を残せず、自身2度目の戦力外となった。

横浜高から2011年ドラフト5位で横浜DeNAベイスターズに入団。高卒4年目の2015年から一軍での出場機会を増やした。

2019年には自己最多の97試合に出場し、打率.245、2本塁打、17打点をマーク。

しかし、レギュラーの壁を破れず、途中出場がメインに。2021年は17試合の一軍出場と一気に出番を減らし、同年オフに戦力外通告を受けた。

その後はメキシカンリーグやアメリカ独立リーグ、シアトル・マリナーズ傘下3Aなどを渡り歩き、今年7月に巨人へ加入。

4年ぶりの日本球界復帰となったが、一軍ではわずか5試合の出場にとどまり、二軍でも24試合の出場で打率.220と目立つ成績を残せず。

短期間の在籍だったが、オフに戦力外となり、チームを去ることになった。

重信慎之介

・投打：右投左打

・身長／体重：173cm／74kg

・生年月日：1993年4月17日

・経歴：早稲田実 - 早稲田大

・ドラフト：2015年ドラフト2位（巨人）

代走や守備固めを中心としながらも、貴重な一軍戦力となっていた重信慎之介。しかし、近年は若手の台頭に押し出されて出番を減らし、来季の戦力構想から外れることになった。

早稲田実、早稲田大を経て、2015年ドラフト2位で読売ジャイアンツに入団した重信。プロ2年目の2017年に、外野の守備固めや代走で一軍での出場機会を確保。

2019年には自己最多の106試合に出場し、打率.266（規定未満）、2本塁打、16打点、14盗塁と持ち味を発揮した。

その後もコンスタントに出場機会を掴み、一軍に必要な戦力となった。

だが、昨季は佐々木俊輔の入団もあって、一軍では33試合の出場に。プロ10年目の今季は一さらに出番が限られ、シーズンの大半をファームで過ごした。

二軍でも64試合の出場で打率.202、1本塁打、7打点、9盗塁と目立つ数字を残せず。

今オフに戦力外通告を言い渡され、今後の動向が注目されている。

石田充冴

・投打：右投右打

・身長／体重：192cm／87kg

・生年月日：2006年7月21日

・経歴：北星学園大付高

・ドラフト：2024年ドラフト4位（巨人）

高卒1年目でまさかの戦力外となったのが、石田充冴だ。来季は育成選手として再スタートを切ることになりそうだ。

北星学園大付高では1年秋から公式戦に登板し、2年秋からエースを担った石田。最後の夏は大会直前に左足首を捻挫したこともあり、不完全燃焼に終わった。

それでも、最速150キロに迫る速球が武器の大型右腕として注目を集め、2024年ドラフト4位で読売ジャイアンツに入団した。

ルーキーイヤーの今季は、4月に三軍戦で実戦デビューしたが、コンディション不良で長期離脱。

8月に戦線復帰したが、イースタン・リーグでの登板はないまま、シーズン終了。その後、10月27日に戦力外通告を言い渡され、育成再契約が打診された。

高卒1年目での育成契約への移行は、極めて異例。今オフにはウィンターリーグへの派遣が予定されている。さらなるレベルアップを果たし、再び支配下に返り咲きたい。

今村信貴

[caption id="attachment_237959" align="aligncenter" width="530"] 読売ジャイアンツの今村信貴（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：左投左打

・身長／体重：180cm／90kg

・生年月日：1994年3月15日

・経歴：太成学院大高

・ドラフト：2011年ドラフト2位（巨人）

今季は二軍で圧巻の投球を見せるも、一軍昇格がないまま戦力外通告を受けた今村信貴。一軍では中川皓太、石川達也といった中継ぎ左腕が活躍しており、ライバルに阻まれる形となった。

太成学院大高から2011年ドラフト2位で読売ジャイアンツに入団した今村。プロ入り当初は先発で起用され、2018年には13試合の登板で6勝2敗、防御率3.86を記録。

さらに、2020年には5勝を挙げるなど、飛躍の兆しを示した。

最終的に先発ローテーションに定着することはできなかったが、2022年からリリーフに転向。同年は55試合の登板で、2勝4敗21ホールド、防御率3.57とフル回転の活躍を見せた。

しかし、翌2023年は24試合登板と出番を減らし、プロ14年目の今季は、まさかの一軍登板なし。

二軍では41試合の登板で4勝1敗3セーブ、防御率1.91をマークしていたが、来季の戦力構想から外れた。

ファームでは好成績を残しているだけに、他球団が獲得に乗り出す可能性も大いにありそうだ。

馬場皐輔

[caption id="attachment_236541" align="aligncenter" width="530"] 読売ジャイアンツの馬場皐輔（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：180cm／97kg

・生年月日：1995年5月18日

・経歴：仙台育英高 - 仙台大

・ドラフト：2017年ドラフト1位（阪神）

2023年オフの現役ドラフトで移籍するも、新天地で出番を増やすことができなかった馬場皐輔。ドラフト会議の翌日に戦力外通告を言い渡された。

仙台大から2017年ドラフト1位で阪神タイガースに入団した馬場。プロ3年目の2020年にリリーフとして頭角を現した。

翌2021年には自己最多の44試合に登板、3勝10ホールド、防御率3.80を記録した。

しかし、その後は一軍での登板機会が減少。2023年は19試合の一軍登板にとどまるなど、ファームを主戦場に。同年オフの現役ドラフトで読売ジャイアンツへ活躍の場を移した。

新天地で迎えた昨季は、再起が期待されたものの、一軍ではわずか1試合の登板に。

今季は二軍で37試合登板し、1勝3敗13セーブ、防御率1.91と結果を残したが、一軍定では8試合登板、防御率3.68に終わった。

そんな中、巨人は今年のドラフト会議で大学・社会人投手を上位指名。翌日に戦力外通告を言い渡された。

高橋礼

・投打：右投右打

・身長／体重：187cm／90kg

・生年月日：1995年11月2日

・経歴：専大松戸高 - 専修大

・ドラフト：2017年ドラフト2位（ソフトバンク）

2019年には新人王に輝き、同年のプレミア12では先発の一角として世界一に貢献した高橋礼。だが、2021年以降は一転して下降線を辿り、今オフに戦力外通告を受けた。

2017年ドラフト2位で福岡ソフトバンクホークスに入団。プロ2年目の2019年に先発ローテーションへ定着すると、23試合（143回）を投げ、12勝6敗、防御率3.34の好成績を収め、新人王を受賞した。

翌2020年はリリーフに転向し、52試合の登板で4勝2敗23ホールド、防御率2.65をマーク。

しかし、2021年は制球難に苦しみ、わずか11試合と登板機会が激減。その後も浮上できず、2023年オフに読売ジャイアンツにトレード移籍となった。

移籍初年度の昨季は開幕ローテーション入りし、復活の兆しを見せていたが、5月以降は思うような結果を残せず。

最終的に11試合の登板にとどまり、2勝2敗、防御率3.66に終わった。

今季は二軍で防御率5点台と苦しみ、一軍登板がないままシーズン終了。来季の戦力構想から外れることになった。

【了】