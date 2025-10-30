福岡ソフトバンクホークスは30日、阪神甲子園球場で行われた「SMBC日本シリーズ2025」第5戦の阪神タイガース戦に3-2で勝利し、5年ぶり12回目の日本一に輝いた。同試合の9回には、「6番・遊撃」でスタメン出場した野村勇がファインプレーを披露した。



2－2の同点で迎えた9回裏の阪神の攻撃。ソフトバンクは守護神・杉山一樹を投入した。



1死となり、打席に入った8番の坂本誠志郎は、杉山が投じた初球のストレートを弾き返す。打球は中堅に抜けようかという強いゴロとなったが、野村がこれを横っ飛びでグラブに収める。







そこから見事な反転から一塁に送球、流れるようなプレーで打者走者をアウトにした。



最終盤を迎え、安打となれば流れが再び阪神に傾きかねない場面を、野村が超ファインプレーで阻止した。



守備で勢いに乗った野村は、延長11回に勝ち越しのソロ本塁打をマーク。今季キャリアハイの成績を残した28歳が、チームの日本一に大きく貢献した。













