NPBの世界では、ドラフト会議によって毎年多くのプロ野球選手が誕生する。その一方、戦力外通告などで退団する選手も同じように存在する。チームによっては“血の入れ替え”が断行され、多くの選手が非情宣告を受けることになる。ここでは、2025年オフに広島東洋カープを構想外となった選手を紹介する。

松山竜平

・投打：右投左打

・身長／体重：176cm／96kg

・生年月日：1985年9月18日

・経歴：鹿屋中央高 - 九州国際大

・ドラフト：2007年大学生・社会人ドラフト4巡目（広島）

卓越した打撃技術を誇り、2016年からのリーグ3連覇に大きく貢献した松山竜平。しかし、今季はシーズン最終戦まで一軍での出番がなく、他球団での現役続行を目指すことになった。

2007年大学生・社会人ドラフト4巡目で広島東洋カープに入団。打撃で頭角を現し、2017年には打率.326（規定未満）、14本塁打、77打点の好成績を収めた。

さらに、翌2018年は自身初の規定打席をクリア。打率.302、12本塁打、74打点の活躍で、リーグ3連覇に大きく貢献した。

2021年以降は先発出場の機会を減らしたが、代打で存在感を発揮。だが、昨季は2度のファーム降格を経験するなど、65試合の出場で打率.178と状態が上がらず。

プロ18年目の今季は、開幕から二軍暮らしが続き、来季の戦力構想外となった。

最終的に退団を選択し、他球団でのプレーを模索することになった。

