福岡ソフトバンクホークスは30日、阪神甲子園球場で行われた「SMBC日本シリーズ2025」第5戦の阪神タイガース戦に3-2で勝利。延長11回の激闘を制し、5年ぶり12回目の日本一を決めた。



序盤は阪神の先発・大竹耕太郎の緩急を使った投球に苦戦し、4回までパーフェクトピッチングを許す展開に。終盤まで0-2とリードされていた。







その重苦しい雰囲気を打ち破ったのが、1番・柳田悠岐だった。8回、レギュラーシーズンで50試合連続無失点を記録した石井大智から、1死一塁の場面を作る。



ここで1番・柳田が初球を打ち返すと、打球は左翼スタンドに吸い込まれていき、値千金の同点2ランホームランをなった。



試合は延長戦に突入したが、11回には6番・野村勇が村上頌樹から勝ち越し本塁打をマーク。最後は松本裕樹が試合を締め、日本一を決めた。



ソフトバンク・小久保裕紀監督は試合後のインタビューで「5試合とも息抜く暇もない、本当に良い試合ができたと思います。昨年届かなかった日本一を達成できて本当に嬉しいです」と気持ちを露わにした。



これで小久保監督は、ソフトバンクの選手としてだけでなく、監督としても日本一を達成。「今年クライマックスシリーズ、日本シリーズに出て、154試合戦った選手たちに感謝しています。本当にたくましい選手たちに恵まれて幸せです」と、選手たちにも感謝の言葉を口にした。















【動画】驚異の身体能力、野村勇の”超ファインプレー”がこれだ！

ABEMAの公式Xより









[速報] 野村勇の超ファインプレー!!



／

ショートへの打球をダイビングキャッチ

一回転しながら送球する美技を披露!!

＼



SMBC日本シリーズ2025 第5戦⚾️

阪神 × ソフトバンク

解説：糸井嘉男 & 西岡剛

アベマで無料生中継

— ABEMA(アベマ) (@ABEMA)【関連記事】【了】