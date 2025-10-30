乃木坂46賀喜遥香「"竹立てかっきー"って何なの（笑）？」大先輩・橋本奈々未がおこなった企画「かみみんチャレンジ」に挑戦！

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。10月23日（木）の放送では、過去に乃木坂46の先輩・橋本奈々未（はしもと・ななみ）さんがおこなった「かみみんチャレンジ」に挑戦しました。賀喜：今日は4組の副担任ではなく、「SCHOOL OF LOCK!」の女子クラス3週目担当、乃木坂46の賀喜遥香です！ ここが女子クラスなんですね～！ 私はいつも4組にいるので、初めて来させていただいたんですけど、いやぁうれしい！ まさかここに来させていただけるなんて……だって、開講当初は榮倉奈々さんや栗山千明さん、香椎由宇さん、堀北真希さん、新垣結衣さん、AKB48の板野友美さん、さらに、乃木坂46の大先輩の橋本奈々未さんも在籍されていて、もう豪華すぎてビックリしちゃった（笑）！ そんな女子クラスに私がお邪魔させていただいて光栄です！――ここで、教室に手紙が届きます。賀喜：なんだ!? 急に手紙が届いたぞ。ちょっと読み上げますね。「賀喜遥香様 はじめまして私です。今夜は当時の『GIRLS LOCKS!』の授業をおこなうということで、この教室で長いあいだ待っていた私はとてもうれしいです！ 賀喜遥香さんには、乃木坂46の橋本奈々未さんがやっていた『かみみんチャレンジ』に挑戦していただきます。これは、かつて授業をしていた橋本さんが（言葉を）噛むことが多く“ななみん”ではなく“かみみん”と呼ばれていたことから、それを直すべくおこなわれていた授業です。ルールは簡単、今から私が早口言葉を出します。それを 3 回繰り返していただき、一度も噛まずに言えればクリア！ ただし、一度でも失敗したら、当時は節分の時期でおこなわれていたこのチャレンジに則り、“節分の鬼”が現れて賀喜さんに豆をぶつけに来ます。そして、失敗した場合、賀喜遥香ではなく“噛み遥香”と名乗って授業を続けていただきます。レッツチャレンジ！」賀喜：か、か、“噛み遥香”になるの（笑）？ このチャレンジはもちろん知っていますよ！ でも、奈々未さんがすごく噛んでいらっしゃったのを知っていたとかじゃないですよ（笑）。このクラスで“かみみん”と呼ばれていて、Tシャツがあったのも知っています（笑）。 “かわいいな～”と思って見ていました。だから、この授業をさせていただけるとは思わなかったですけど、“噛み遥香”は呼ばれたことはないですね。苗字でいじられることが多かった人生ではあるんですけど（笑）。どうだろう？ 早口言葉に自信があるかって言われたらそんなにないけど、ちょっと頑張ろうと思います！あ……これか！ 手紙主さんから私のところに早口言葉も届いたみたいで読み上げます。賀喜：これ、いけるんじゃないですか？ だって、自分の名前なんて言い慣れていますから。それでは早口言葉、いきます！赤はるか青はるか黄はるか赤はるか青はるか黄はるか赤はるか青はるか黄はるか※ピンポン！（SE）賀喜：よし！ やったー!! これ多分（“はるか”のところが）パジャマだったら無理だった。家にいるときに1人でやったことあるんですけど、赤パジャマ青パジャマ黄パジャマとか赤巻紙系だったら、ちょっと危なかった。いいんじゃないですか！ まだ賀喜遥香だ（笑）。じゃあ、次のお題があるみたいなので読み上げます。賀喜：“竹立てかっきー”って何なの（笑）？ 大丈夫かな、これは自信がないなぁ。この長文を3回ですもんね……とりあえずいってみましょうか。本番に強いことを信じて、お願いします！この竹かっきーにたけ立てかけたのは 竹立てかけたかったからたてか、竹たてかっきーしたこの竹かっきーに竹かけかけたのは竹立てかけたかったか……※ブブー！ ブブ―！ ブブ―！賀喜：全然ダメだった～(笑)。ということは……うわぁ鬼が来た！※パンパンパンパン（SE）賀喜：うわぁー！ そんなマシンガンで（豆が飛んで）くるの!? 痛い～！ もう蜂の巣状態（笑）。賀喜：でも、これ言える人いるのかな？ 何でしたっけ、竹垣に竹、竹……もうわかんなくなってきちゃった（笑）。竹垣を「竹かっきー」にしたバージョンですね。これは、みんなもやってみてほしい。竹垣でも難しいけど「竹かっきー」が難しい（笑）。か行とた行が難しいですわ、うわぁ悔しいな～。――この後も賀喜遥香が「かみみんチャレンジ」に挑戦しました。＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info