SMBC日本シリーズ2025第5戦

● 阪神 2 － 3 ソフトバンク ○

＜10月30日 甲子園＞

30日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイタースペシャル 日本シリーズ 阪神－ソフトバンク 第5戦』で解説を務めた山本昌氏が、2年ぶりの日本一とはならなかった阪神について言及した。

2年ぶりの日本一へもう1敗も許されない阪神は、2回に坂本誠志郎の適時打で先制すると、5回に佐藤輝明の適時打で追加点。先発・大竹耕太郎が6回無失点と試合を作る。7回から登板した及川雅貴が無失点も、8回に登板した石井大智が柳田悠岐に2ランを浴び同点に追いつかれる。試合は9回で決着がつかず延長戦へ、2－2の10回から登板した村上頌樹が1イニング目の10回は無失点に抑えたが、2イニング目となった11回に野村勇に勝ち越しの一発を許した。

山本氏は「1点差ゲームばかりでね、しんどいシリーズでしたけど、1つ上回られたというのは、調子の良い人が1人、2人、ソフトバンクの方が多かったなと」と自身の見解を述べ、「来年みんな胴上げシーンを凝視しながら見ていましたので、そう考えるとこの悔しさは来年の糧になるなと思いますね」と話した。

（ニッポン放送ショウアップナイター）