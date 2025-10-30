マンチェスター・ユナイテッドは30日、アルゼンチン代表DFリサンドロ・マルティネスがトップチームの練習に復帰したことを発表した。

現在27歳のL・マルティネスは2022年夏にアヤックスからマンチェスター・ユナイテッドに完全移籍を果たすと、ここまでクラブ通算91試合に出場し、3ゴール3アシストを記録。加入直後から守備の要として存在感を示してきたが、近年は負傷に悩まされる日々が続いている。2025年2月のクリスタル・パレス戦で左ひざ前十字じん帯を損傷し、約9カ月間の長期離脱を強いられていた。

イギリス各メディアは今月中旬にL・マルティネスの復帰が近づいていることを報じていたが、クラブは30日、同選手がトップチームの練習に復帰したことを報告。「リハビリは重要な段階に入り、チームに合流した」とし、実戦復帰が目前に迫っていることを伝えた。

また、ルベン・アモリム監督はL・マルティネスの状態について「彼は元気だ。ヒザの回復具合も順調だが、明確な復帰日についてはまだ言えない」とコメント。慎重に復帰の時期を見極める姿勢を示しながらも、「チームトレーニングにはまもなく合流できるだろう。あとはリチャのコンディション次第だ」と語っている。

