香音“芸能界入り”のきっかけは父親の事務所社長から偶然スカウト!?「ライブ会場で声をかけられて」

すみれとHIROMI＆FUKAMIが、美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMのラジオ番組「KOSÉ Find My Beauty」（毎週日曜9:00～9:30）。ゲストのライフスタイル、美容メソッドやルーティンなどを紹介します。(※今回のMCはすみれとFUKAMI)。10月26日（日）、11月2日（日）、9日（日）の放送ゲストは、俳優・モデルとして活躍する香音（かのん）さんです。10月26日の放送では、芸能界入りのきっかけなどについて語りました。▶▶この番組内容は「TOKYO FMポッドキャスト」やスマホアプリ「Spotify」などの音声配信サービスでもお楽しみいただけます。FUKAMI：香音さんといえば、芸能界で活躍されているご両親（父・野々村真さん、母・野々村俊恵さん）がいらっしゃいますが、芸能界に入ったきっかけは、ご両親とは全く関係がなかったと伺っています。香音：そうなんです。ライブを観ているときにスカウトされたので、父と母がいないときに声をかけられました。FUKAMI：それはすごいスカウトですね。香音：小学校2年生のときだったので、私も子どもで、スカウトが何の事か分かりませんでした。FUKAMI：確かに、怪しい人に話しかけられたようなイメージで、怖くなかったですか？香音：「この人誰だろう」と思いながら、お父さんやお母さんを尋ねられて、父と母のところに連れて行ったら、「あっ！ なんだ～！」と。それが私の前の事務所の社長さんでした。FUKAMI：そうだったのですね。香音：たまたま父の事務所の社長さんが私をスカウトしてくれて、「あなたのところの子どもなら絶対うちに入るだろう」という感じで入所しました。FUKAMI：何かすごいご縁があったということですね。すみれ：今、香音さんはおいくつなんですか？香音：24歳です。FUKAMI：24歳で芸歴が15年というのはすごいですね。香音：長いですよね、こうして見ると。FUKAMI：お誕生日から計算すると、24歳で社会に出たとして、約40歳の女性と同じくらいのキャリアですよ！番組では他にも、家族全体で取り組むダイエット習慣、月1回の韓国美容旅行などについて語る場面もありました。＜番組概要＞番組名：KOSÉ Find My Beauty放送日時：毎週日曜 9:00～9:30amパーソナリティ：すみれ、HIROMI＆FUKAMI番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/findmybeauty/