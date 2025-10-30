EPO「私ってアイドルだったの?」松田聖子、河合奈保子と並んだデビュー当時の“立ち位置”に戸惑い

フリーアナウンサーの唐橋ユミがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「NOEVIR Color of Life」（毎週土曜9:00～9:30）。“生きること、輝くこと、そして人生を楽しむこと”をテーマにした、トークと音楽が満載のプログラムです。各界を代表して活躍する女性ゲストが、自らの言葉でメッセージを伝えます。

今回の放送のゲストは、2025年にデビュー45周年を迎えたシンガーソングライターのEPO（エポ）さん。この記事では、デビュー当時を振り返ったパートを紹介します。

東京都出身のEPOさんは、1980年に山下達郎さんらが在籍していた伝説のバンド、シュガー・ベイブの「DOWN TOWN」のカバーでデビュー。フジテレビ系のバラエティ番組「オレたちひょうきん族」（1981年～1989年）のエンディングテーマで一躍有名になり、数多くのＣＭソングやシンガーに楽曲を提供するなど作曲家としても活躍。

1988年にイギリス・ロンドンへ渡り、帰国後はセラピストの資格も取得。2025年で45周年を迎え、10月1日に最新アルバム『EPOFUL』をリリースしました。

――デビュー前、レコード会社内で偶然すれ違った山下達郎さんに「シュガー・ベイブの『DOWN TOWN』が大好きで、達郎さんの大ファンです。ぜひ、『DOWN TOWN』を私にカバーさせてください」と直訴したEPOさん。デビューアルバム『DOWN TOWN』で一躍人気を集めることとなりました。

唐橋：デビュー前は大学生だったそうですが、デビューされて反響はいかがでしたか？

EPO：たぶん良かったと思います。今、振り返ると「私ってそうだったの？」と思うエピソードがあります。時々、友達が「EPO、こんなの見つけたよ！」と言って、デビュー当時の写真を送ってくれるんです。そこには河合奈保子さんがいたり、松田聖子さんがいたり、当時の同じ年にデビューしたアイドルの方たちがいっぱいいて。

昔、（アイドルの方が表紙を飾る）“青春雑誌”ってあったじゃないですか。ああいう雑誌の表紙になったことがあって。みんなアイドルの人ですよ。そこに混ぜさせていただいて。あまり自覚がなかったのですが、「EPOはアイドルだったの？」と言われたりして。正直言うと、自分の立ち位置がよくわからない時期もありましたね。

唐橋：そのときの表紙は、どのような服装で出ていたのですか？

EPO：そのときは、バスケットボールのユニフォームみたいな服をみんなで着せられて。7、8人ぐらい（いたかもしれません）。

唐橋：EPOさんは“大運動会”（レコード会社対抗運動会）にも出演されていたんですよね。

EPO：2年ぐらい出ていました。実は私、体育大学にいたので足は速いわけですよね。リレーで優勝しました。アンカーだったのですが、まだデビュー前だったので（実況の方が）「EPO（イーピーオー）だ！ イーピーオー速い、イーピーオー抜いております!!」みたいに言われて。

唐橋：EPO（エポ）さんは、“イーピーオー”じゃない（笑）！

EPO：そんなこともありましたね。

現在のEPOさんの魅力が詰まった楽曲に加え、資生堂CMソングとして知られる「Gift～あなたはマドンナ」「う・ふ・ふ・ふ」を初セルフカバーしたニューアルバム『EPOFUL』は好評発売中です。

