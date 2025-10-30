アーセナルに所属する若きストライカーが、トップチームデビューを飾った。

アーセナルは29日、カラバオ・カップ（EFLカップ）4回戦でブライトンと対戦。試合はスコアレスで迎えた後半の57分、イングランド代表DFマイルズ・ルイス・スケリーからのパスを受けたU－21同代表MFイーサン・ヌワネリが左足でシュートを沈め、アーセナルが先手を取る。76分にはゴール前のこぼれ球を同代表MFブカヨ・サカが押し込み、追加点をゲット。試合はこのまま2－0でタイムアップを迎え、アーセナルがカラバオ・カップの準々決勝進出を決めていた。

同試合、センターフォワードで先発に名を連ね、アーセナルでのトップチームデビューを飾った選手が、U－18イングランド代表FWアンドレ・ハリマン・アヌースだ。イギリスメディア『スカイスポーツ』によると、同選手はおよそ1年半前にストライカーにコンバートされたのだという。181cmと体格に恵まれながらも、スピードと得点感覚を併せ持つストライカーとして、才能を発揮するようになった。

同メディアによると、ラグビーのブリティッシュ＆アイリッシュ・ライオンズ（イングランド、アイルランド、スコットランド、ウェールズ代表の選手で4年に1度構成されるチーム）で主将を務めるマロ・イトジェの従兄弟としても知られているようだ。昨シーズンはアーセナルのアカデミーチームで出場した全公式戦で18得点を挙げ、6つの異なる大会でゴールネットを揺らしていた。

今夏のプレシーズンツアーでは、15歳にして輝きを放ったU－19イングランド代表MFマックス・ダウマンが大きな注目を集めたが、プレシーズンからトップチームに帯同していたのはハリマン・アヌースも同様だ。シーズン開幕後も、定期的にトップチームのトレーニングに参加しており、8月31日に行われたプレミアリーグ第3節のリヴァプール戦（●0－1）では初めてトップチームのメンバー入りを果たしていた。

そして今回、ハリマン・アヌースが待望のトップチームデビューを飾った。前述の2点目のシーンでは、見事な抜け出しからフィニッシュまで持ち込んだものの、決め切ることはできず。それでも、こぼれ球をアーセナルアカデミーの“先輩”がきっちりと押し込むことで、チームの得点につなげていた。

今年8月にアーセナルとプロ契約を締結し、ブライトン戦でトップチームデビューを飾ったハリマン・アヌースについては、ミケル・アルテタ監督も高く評価しているようだ。試合後には、同選手がトップチームで見せてきた姿勢に触れつつ、次のように評価を述べている。

「プレシーズンから彼と時間を共にしてきたが、私は非常に感銘を受けたんだ。何よりもまず彼のメンタリティーが素晴らしい。どれだけの野望を持っているか、それが第一の要素だ。彼は夢を叶えることに必死なんだ」

「彼は我々とトレーニングを重ね、常に安定したパフォーマンスを見せている。私に起用する選択肢を与えてくれたのは彼自身だ。今日は彼にとって、チームの状況的にも、彼のプレースタイル的にも、デビューするのに適切な日だったと信じているよ。彼はアカデミーの選手に、確かにトップチームでのチャンスがあることを証明してくれた」

待望のトップチームデビューを飾ったハリマン・アヌースの次なる目標は、アーセナルでの定期的な出場機会確保となりそうだ。

【ハイライト動画】アーセナル、ヌワネリ＆サカ弾でブライトンを下す