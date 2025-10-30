大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間30日、トロント・ブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第5戦に1-6で敗れ王手をかけられた。デーブ・ロバーツ監督の打線改造も実らなかったが、もうこれ以上できることはないのかもしれない。米メディア『ファンサイデッド』が報じた。

ロバーツ監督は敗北を喫した前日の第4戦で2得点にとどまったことなどから、第5戦はアンディ・パヘス外野手をスタメンから外したり、2番打者をムーキー・ベッツ内野手からウィル・スミス捕手に変更したりといったテコ入れを敢行。しかし、前日以上に点が取れないという結果に終わった。

同メディアは「ロバーツ監督は多くのメンバー変更を行い、強力打線らしい爆発的な攻撃を引き出そうとしたが、その試みは何の成果ももたらさなかった。もはや彼にできることといえば、奇跡を願い、祈ることだけなのかもしれない。正直、他に何ができるのか分からない」と言及。

続けて、「ニューヨーク・ヤンキースも（ALDSで）似た状況にあった。アーロン・ジャッジ外野手がようやくポストシーズンらしい活躍を見せたものの、他の打線が完全に沈黙してしまったのだ。このWSも、そしてヤンキースのそれも、『一人の選手だけではチームをポストシーズンで勝たせることはできない』という現実を如実に示している」と記している。

