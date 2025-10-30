ボリビアで発覚した衝撃的な年齢詐称事件をめぐり、スポーツ仲裁裁判所（CAS）が現地を訪れ、直接審理を行うことが明らかとなった。ボリビアのメディア『UNITEL』が報じている。

問題の中心人物は、ディビシオン・プロフェシオナル（ボリビア1部リーグ）のアウロラに所属するMFガブリエル・モンターニョ。年齢詐称および身元偽造を行っていたとされる。

アウロラの下部組織出身で、トップチームでのデビューは果たしていないものの、ボリビア代表への招集歴もあるモンターニョだが、2025年1月に年齢詐称の疑惑が浮上。調査の結果、亡くなった兄弟になりすまして「ディエゴ・モンターニョ」として選手登録していたことが判明した。なお、19歳として登録されていたが、実際には5歳年上の24歳だったという。

登録書類がSNS上で瞬く間に拡散され、大きな波紋を呼んだ。『UNITEL』によれば、本人はスポーツ懲戒裁判所で年齢詐称を認めており、ボリビアサッカー連盟（FBF）は2年間の出場停止処分を科した。

モンターニョは2024年シーズン、20歳以下の選手としてリーグ戦に出場していたが、実際には24歳。これを受け、所属クラブのアウロラには2025シーズンの勝ち点はく奪処分が下された。モンターニョが先発出場、もしくはメンバー登録されていた試合の勝ち点が取り消され、今季は勝ち点「－33」からのスタートとなった。

アウロラは今シーズンここまで22試合を戦い、8勝4分け10敗で勝ち点28を積み上げているが、制裁により現在の順位は勝ち点「－5」で最下位。最大限の結果を出しても残留圏には届かず、最大の勝ち点を稼いでも入れ替え戦行きまでという状況だ。

CASによる公聴会は11月12日に予定されており、アウロラ側は処分が確定するまでの間、勝ち点はく奪の暫定撤回を求めているという。もし訴えが認められれば、順位表が大きく変動し、リーグ全体に重大な影響を及ぼすことは必至だ。果たして、どのような結末を迎えるのだろうか。

【画像】年齢詐称＆身元偽造を行っていたモンターニョ