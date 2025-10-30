DS70周年｜ジャヴェルに還る200台

秋のパリに200台のDSが集まった。会場はセーヌ左岸のアンドレ・シトロエン公園。ここは、かつて”ジャヴェル（Javel）”の名で知られるシトロエン本社工場が建っていた場所で、1955年のデビューから1975年4月24日の生産終了まで、DSの大半がここで組み立てられていた──最後の1台はブルー・デルタのDS 23 Pallas インジェクションだったという（1955–1975年のID/DS総生産は1,456,115台） 。70周年を祝う舞台としてこれ以上ふさわしい場所はない。

DSの物語は1955年、グラン・パレのガラス屋根の下で始まる。ハイドロニューマチック・サスペンションや前輪インボード・ディスク、67年に加わる可動式ヘッドライトなど、技術と造形の前進を連続させた”フランス流モダン”は、いまも一目でわかる。今回の集いを主催したのはパリのクラブ「ParIDS」。DSオートモビルズとLAventure DSがバックアップし、欧州各地から選りすぐりの個体が自走で集結した 。

土曜は温室（Serres）に希少車を並べ、芝生の上ではコンクール・デレガンス。最古の”ELV 31”（1955年プレシリーズ）、1967年の新フロント&可動ライトを紹介するDS 21 Pallasのプロモーション展示車、59年の広告案を2024年に忠実復刻した”DS Ballons”、英国スラウ工場由来の右ハンドルIDなど、DS史の要所を押さえたセレクションが静かに語りかける（詳細は各写真キャプションへ）。デレガンスは「女性とDS」をテーマに25台が登壇し、審査員長は創業者の孫アンリ＝ジャック・シトロエンという顔ぶれだった 。

一方で、現在と未来も忘れない。新フラッグシップの電動サルーン「DS N°8」と最新の「N°4」、そしてフォーミュラE直系の”DS E-TENSE PERFORMANCE”が、クラシックの隣で来場者を引き寄せる。前者は最長750kmの航続と2/4WD、最大350ps──”静けさの速さ”を体験させるための設計だ。後者は600kWのデュアルモーターとカーボンモノコックを持つ実験室そのもの。古典の革新性が、いまもブランドの芯にあることを身体で納得させてくれる 。

日曜の朝は、当初のラリー形式を改め、国家憲兵隊の先導でパリ市内を駆け抜ける一斉パレードへ。スタートはフォッシュ通りの高台、凱旋門を仰ぐ地点。オペラ座からルーブルをかすめ、エッフェル塔を抜けて公園へ戻る”首都の動脈”を、DSだけが連なって流れていく。都市の車規制が進むいま、道路が封鎖され歴史的名車だけが街を占有する光景は、DSがフランス文化に刻んだ重みをあらためて見せつけた。

温室のガラス越しに、かつての組立ラインの反響が聴こえる気がした。ここジャヴェルは、戦後フランスの再生と日常を乗せた”流れる彫刻”の生まれ故郷だ。会場で出会った人々はみな、DSの内にそれぞれの時間を持ち運んでいる。公用車として国家の儀礼を担った黒い個体、国境を越えて走り続ける遠来の参加車、家族の思い出を積む一台……。70年分の”旅の記憶”が、ひとつの公園に重なり合った。

この週末を締めくくるころ、主催者フレデリック氏は「次は75周年だね」と笑った。70年前にグラン・パレで始まった物語は、なお現在進行形。過去を誇りに、未来に手を伸ばす。それはいつだって、DSという名の正しい在り方だ。

実は日本からの参加者もいた。その話は『オクタン日本版』本誌Vol.52（12月22日発売）にて！

写真・文：櫻井朋成 Photography and Words: Tomonari SAKURAI