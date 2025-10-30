個人投資家の桐谷広人さんが、YouTubeチャンネル『All Aboutマネー』のライブ配信に出演し、読者や視聴者から寄せられた投資や、株主優待にまつわる質問に回答してくださいました。

◆Q. 桐谷さんの成功の秘訣が知りたいです

「桐谷さんをテレビなどで拝見する限り、非常にお忙しい毎日を過ごされていて、充実した日々を送っていらっしゃるご様子が伝わってきます。桐谷さんが投資家として成功された秘訣は、何だったとお考えでしょうか？」（とくあけさん／48歳／女性）

◆A. 「値上がり益を狙うのではなく、優待を“楽しむ”ことでしょうか」（桐谷さん）

秘訣と言えるほどのことは特にないのですが、ある出来事をきっかけに、投資のスタイルを大きく変えることになりました。

私が株式投資を始めたのは40年前のことです。当初は、優待にそれほど関心がなく、値上がりを狙った投資をしていて、株価が上がればうれしいし、下がれば悲しいという繰り返しでした。しかし、リーマン・ショックで大損をしてしまい、本当に壊滅的な打撃を受けました。

金銭的に大きな損失を抱えたうえに、当時は働いていなかったので生活がとても苦しい状況に陥りました。そんな時、優待株を持っていたおかげで、優待品がたくさん届きましてね……。食うや食わずの生活をしていたので、本当にうれしかったですし、優待のありがたさにも気づきました。

以来、値上がりを狙う投資ではなく、優待を楽しみながら投資をするように切り替えました。そうしたら、本当に人生が楽しくなりました。こういった経験を踏まえ、“株は怖いからやらない”という人に向けて、「優待株に分散投資をすれば、もっと人生が楽しくなりますよ」ということを伝えていきたいですね。

教えてくれたのは……桐谷広人さん

1949年広島県出身。将棋棋士・投資家。日本テレビ系バラエティ番組『月曜から夜ふかし』に出演し、現金を使わない「株主優待生活」が話題になった。現在はテレビや講演会、雑誌などで幅広く活躍。『日経マネー』（日経BPマーケティング）、『ダイヤモンドZAi（ザイ）』（ダイヤモンド社）で連載中。

※紹介している内容は、2024年8月1日に収録した動画から、一部抜粋して編集したものになります

文＝All About 編集部