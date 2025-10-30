今日の運勢は？ 10月31日（金）12星座占いランキング第1位は魚座（うお座）！ あなたの順位は何位？

2025年10月31日（金）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）10月31日（金）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の玉木佑和（たまき・ゆな）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は魚座（うお座）！ あなたの星座は何位……？成果も結果も手に入る、素敵な日。特に人に好かれやすい日です。あなたらしく過ごすことで、周りも自然に笑顔になるでしょう。助けてもらえたり、サポートしてもらえたりと、嬉しいことも沢山やってきそうです。「ありがとう」は気軽にどんどん言っていきましょう。望んでいることを、手放した方が良い予感。執着が強くなると目標達成でも願望実現でも苦労しやすくなります。また、他人にも自分にも厳しくなりやすい日です。特に、周りを引っ張る立場にいる場合は、それが強く出てしまうかもしれません。厳しい視点は持っていて良いですが、言葉遣いには気を付けましょう。愛情に満ち溢れた本日の運勢。愛情とは、恋愛ばかりとは限りません。友愛、親愛、ペットやチームの人間関係など、多岐に影響しています。勿論あなたのパートナーとの愛情も深まりやすい日です。愛される日ですが、あなたから愛する意識を持った方がうまくいく一日になるでしょう。バランス感覚が良く、人間関係も仕事も恋愛も穏やかに進んでいきそうです。あなたにとってラッキーデーになりそうですが、強い刺激はありません。満たされた日常というイメージですので、刺激を求めているなら少し物足りないかも。交流運も上がっているので、積極的に人と関われると良いでしょう。先の展開をポジティブに思い描ける日です。頑張ってきた人にはチャンスが訪れ、新しい展開もやってきそうです。引き立て運にも恵まれています。特定の人との関係性の発展を望むなら、今日を使うと良いでしょう。公私に関わらず、関係性を深めたい人には、あなたから行動して下さい。やらなければいけないことに振り回されそうな一日です。冷静に対処していけばどうにかなります。また、人の目が気になってしまうようです。誰かの期待に応えようとするのも良いことですが、それは主体性をもって取り組めているのか、きちんと自分の思いを確認してみて下さい。義務感だけで動かないこと。出来ないことは出来ないと、素直に頼りましょう。もし、何でも一人でやってしまえると思っているなら要注意です。周りを信頼できるよう、努力していきましょう。周りを「使える」か「使えないか」で見ていると、そのうち足を止めなければいけない展開がやってきます。あなたの力をもっと発揮しきる為に、感謝の気持ちを少しでも多くもってみて。的確な判断が出来る日。良い意味で自分に厳しく出来る日です。ちゃんと自分を律することが出来、無駄の少ない一日を過ごせるでしょう。あなたの言葉に励まされる人もいるでしょう。相談をされたら、出来る範囲で聴いてあげましょう。目の前の人が、自分で解決できる力を持っていると信じましょう。あなたにとってラッキーな一日になりそうです。あなたのペースで物事が進み、やりたいことにも手をつけられそう。今日は、なるべく自炊してみて下さい。あなた自身が自分の為に時間と手間暇をかけることが、今日の開運行動です。余裕があるなら、行ったことのないお店に出かけてみましょう。自分のネガティブな意識と向き合い、成長していくような一日です。見たくない部分にもちゃんと向き合って、どんな事を考えているのかしっかり自覚して認めていきましょう。今日は夜になると本音が出やすくなります。身近にいる人に八つ当たりしてしまわないよう気を付けましょう。成果は上がるものの、あまりしっくり来ないかもしれません。まだあなたは自分の力を発揮しきれていないと感じそう。今日は少し気分が落ち込みやすい日です。無理せず自分のペースでいきましょう。バッグの中や財布の中を整理すると、今やるべきことを思い出しそうです。なんとなくしっくりこない一日です。うまくいくと感じられない日ですが、出来ること、現実的な行動を一つずつとっていきましょう。何か一つでも終わらせていけば、物事はだんだん進みだすはずです。肉体的にもメンタル的にも厳しいなら、思い切って休みましょう。ちゃんと自分をいたわって。思い通りにならなくても、焦らないで。まずは落ち着いて、何がどうなったら一番理想的なのか想像してください。イメージできたら、おのずとそのイメージに動き出せるでしょう。■監修者プロフィール：玉木佑和（たまき・ゆな）池袋占い館セレーネ所属。声優、脚本家としても活躍する異彩の占い師。｢言葉で未来を照らす｣をモットーに、カードや星からのメッセージを愛ある言葉で相談者に届ける。アプリや雑誌記事の監修など、さまざまなメディアで活躍中。