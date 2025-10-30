パリ・サンジェルマン（PSG）に所属するフランス代表FWデジレ・ドゥエが、29日に行われたリーグ・アン第10節ロリアン戦で負傷した。

PSGは今季ここまでリーグ・アンでは6勝2分1敗の成績で、首位に立ってこそいるものの、2位以下との差を引き離すには至っていない。リーグ・アンで再び連勝街道に戻るべく、2勝2分5敗の成績で下位に沈むロリアンの本拠地に乗り込んだ一戦は、後半立ち上がりの49分、右サイドからドゥエが上げたクロスボールに対して、ポルトガル代表DFヌーノ・メンデスが飛び込み、自らが放ったシュートのこぼれ球を押し込んで先手を取る。しかしながら、直後の51分、ゴール前のこぼれ球をブラジル人DFイゴール・シウヴァに叩き込まれ、同点に追いつかれると、試合はこのまま1－1でタイムアップ。PSGはリーグ・アン直近5試合目で3度目の引き分けとなり、またも足踏みした。

PSGにとって痛恨だったのは、この試合結果だけではない。同試合の60分、ドゥエが左サイドでドリブルを開始し、縦に破った際、右太もも裏を押さえてピッチに倒れ込んでしまう。プレー続行は不可能となり、同代表FWブラッドリー・バルコラとの交代でピッチを後にしていた。

ドゥエはフランス代表の一員として臨んだ9月5日のFIFAワールドカップ26欧州予選・グループD第1節のウクライナ代表戦（○2－0）戦でふくらはぎを負傷し、1カ月以上もの期間にわたって戦線を離脱。今月17日に行われたリーグ・アン第8節ストラスブール戦（3－3）で戦線に復帰すると、続く21日のチャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第3節レヴァークーゼン戦（○7－2）では2ゴールを奪い、大勝の火付け役となっていた。25日のリーグ・アン第9節スタッド・ブレスト戦（○3－0）では、公式戦2試合連続＆今季のリーグ・アンで初ゴールを挙げていたものの、復帰後の公式戦4試合目となったロリアン戦で、再び悲劇に見舞われた。

現時点で負傷の程度は明かされていないが、フランスメディア『RMCスポーツ』は、試合後に松葉杖をついてPSGのチームバスに乗り込むドゥエの姿が目撃されたことを伝えている。負傷の箇所とリアクションから考慮しても、短い離脱期間とはならないかもしれない。

PSGを率いるルイス・エンリケ監督は、「ケガのニュースはいつだって我々にとって悪い知らせだ。今回は奇妙なケガで、彼の怪我の正確な状態を知るには、まだ待たなければならない。私にはわからないが、ただただ、深刻なものではないことを願っている」と言葉を発した。

PSGは11月1日に次節のリーグ・アンでニースと対戦した後、同4日には、CL・リーグフェーズ第4節で、開幕から公式戦14試合全勝中のバイエルンを、本拠地『パルク・デ・プランス』で迎え撃つ。大一番を前に、フランス代表FWウスマン・デンベレやブラジル代表DFマルキーニョスらの主力が戦線に戻ってきており、万全の体制を整えたかと思われたが、このタイミングでドゥエが再負傷。若きドリブラーを欠いた状態で、CLの4連勝を懸けたゲームへ臨むことが決まってしまった。

【ハイライト動画】PSG、敵地でロリアンとドロー