「SMBC日本シリーズ2025」第5戦（4戦先勝）、福岡ソフトバンクホークス対阪神タイガースの試合が30日、阪神甲子園球場で開催される。試合開始に先立ち、両チームの先発メンバーが発表された。

王手をかけられ後のない阪神は、今季9勝を挙げた大竹耕太郎が先発。CSファイナルステージでは出番がなく、約1カ月ぶりの一軍マウンド登板となる。古巣ソフトバンクを相手に勝利を挙げ、第6戦以降に望みを繋げられるか。

対するソフトバンクの先発は、中4日で登板の最多勝右腕・有原航平。シリーズ第1戦では6回2失点とゲームを作るも敗戦投手に。リベンジを果たし勝利を掴み、チームを5年ぶりの日本一へ導きたい。

試合は、18時00分プレイボール予定となっている。

先攻：福岡ソフトバンクホークス

1番（左）柳田悠岐

2番（中）周東佑京

3番（右）柳町達

4番（一）山川穂高

5番（三）栗原陵矢

6番（遊）野村勇

7番（二）牧原大成

8番（捕）海野隆司

9番（投）有原航平

後攻：阪神タイガース

1番（中）近本光司

2番（二）中野拓夢

3番（右）森下翔太

4番（三）佐藤輝明

5番（一）大山悠輔

6番（遊）木浪聖也

7番（左）髙寺望夢

8番（捕）坂本誠志郎

9番（投）大竹耕太郎

