「SMBC日本シリーズ2025」第5戦（4戦先勝）、福岡ソフトバンクホークス対阪神タイガースの試合が30日、阪神甲子園球場で開催される。試合開始に先立ち、両チームの先発メンバーが発表された。
王手をかけられ後のない阪神は、今季9勝を挙げた大竹耕太郎が先発。CSファイナルステージでは出番がなく、約1カ月ぶりの一軍マウンド登板となる。古巣ソフトバンクを相手に勝利を挙げ、第6戦以降に望みを繋げられるか。
対するソフトバンクの先発は、中4日で登板の最多勝右腕・有原航平。シリーズ第1戦では6回2失点とゲームを作るも敗戦投手に。リベンジを果たし勝利を掴み、チームを5年ぶりの日本一へ導きたい。
試合は、18時00分プレイボール予定となっている。
先攻：福岡ソフトバンクホークス
1番（左）柳田悠岐
2番（中）周東佑京
3番（右）柳町達
4番（一）山川穂高
5番（三）栗原陵矢
6番（遊）野村勇
7番（二）牧原大成
8番（捕）海野隆司
9番（投）有原航平
後攻：阪神タイガース
1番（中）近本光司
2番（二）中野拓夢
3番（右）森下翔太
4番（三）佐藤輝明
5番（一）大山悠輔
6番（遊）木浪聖也
7番（左）髙寺望夢
8番（捕）坂本誠志郎
9番（投）大竹耕太郎
【了】