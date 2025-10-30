大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間30日、トロント・ブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第5戦に1-6で敗れ王手をかけられた。ここから逆襲するには、第6戦先発予定の山本由伸投手が快投を見せる他ないかもしれない。米メディア『ESPN』のブレイク・ハリス記者が綴った。

ドジャースはここまでのWS5試合で17得点と打線が今一つ機能していない。デーブ・ロバーツ監督は第5戦でアンディ・パヘス外野手をスタメンから外したり、2番打者をムーキー・ベッツ内野手からウィル・スミス捕手にしたりとテコ入れを行ったが効果は無かった。

苦しい状況で迎える第6戦について、同記者は「冗談抜きで言うが、山本が第7戦に持ち込むためには完封しなければいけないかもしれない。おそらく、それしか道はない。この打線が何かしてくれるとは全く思えない。なんとか繋いで数点を取って、あとは山本が人生最高の投球をすることを祈るしかない」と綴っている。

山本は直近では2試合連続の完投勝利をマークしているが、11月1日に予定される第6戦でも同様の投球を見せることはできるだろうか。

