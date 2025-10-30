大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは29日（日本時間30日）、トロント・ブルージェイズとのワールドシリーズ第5戦に1-6の敗戦を喫した。これでドジャースは2勝3敗となり、ワールドシリーズ連覇が厳しくなった。米メディア『ドジャース・ウェイ』のカトリーナ・ステビンス記者が言及した。

この試合で先発を任されたブレイク・スネル投手は、第1戦の失点5からの雪辱を期して登板したが、初球でデービス・シュナイダー外野手に本塁打を浴び、さらに2球目でウラジーミル・ゲレロJr.内野手にも一発を許すという最悪の立ち上がりとなった。

第4戦でわずか得点2に終わったドジャース打線には、2点差さえ重く感じられた。唯一の得点はキケ・ヘルナンデス外野手によるソロ本塁打のみで、それ以外ではテオスカー・ヘルナンデス外野手が2本の安打を放ったにとどまった。

一方、ブルージェイズのトレイ・イェサベージ投手は7回をわずか被安打3、奪三振12の快投でドジャース打線を封じ、ポストシーズン新人最多奪三振記録を更新した。

この日の敗戦でワールドシリーズ連覇に暗雲が立ち込めるドジャースについて、ステビンス氏は「彼らは敵地トロントに戻り、敵意に満ちた観客の前で2連勝を挙げねばならない。言うまでもなく、誰も彼らがそれを成し遂げられるとは信じていない」と言及した。

