アストンマーティン、新たなレジデンスをValor Real Estate Developmentと共同開発へ

アストンマーティンは、起業家集団であるValor Real Estate Developmentと不動産開発において提携し、米国大西洋岸のフロリダ州デイトナビーチにて、新たなレジデンスを建設することを発表した。「アストンマーティン・レジデンス・デイトナビーチ・ショアズ」と名付けられた本物件は、86戸の”ウルトラ・ラグジュアリーな”住宅プロジェクト。デイトナ24時間レースの開催地であるデイトナ・インターナショナル・スピードウェイにも程近く、世界で最も有名なピーチの一つに数えられるデイトナビーチを臨む最高の立地に建設される。

【画像】最先端テクノロジーを反映した、個性的な居住スペースが魅力のアストンマーティン・レジデンス（写真5点）

今回の住宅も、アストンマーティンがこれまで手がけた住宅開発プロジェクト同様に、アストンマーティンのデザインチームとプロジェクトの不動産パートナーが密に連携し、すべての不動産に高度な職人技、美しいプロポーション、最先端テクノロジーが反映される。

レジデンスは18階建てとなり、約215,000平方フィート（20,000m2）に86戸を展開する。また、駐車場専用階を2階分完備しているほか、最上階の2階分はペントハウスフロアとして天井高を2倍にした合計8戸の贅沢な区画が設けられる予定である。

この夢のようなレジデンス「アストンマーティン・レジデンス・デイトナビーチ・ショアズ」は、2029年に竣工予定だ。