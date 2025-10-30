国際プロサッカー選手会（FIFPro）は27日、2025年の男子ワールドイレブンの最終候補26名を発表した。

世界のプロサッカー選手による投票のみで決まる「FIFPro男子ワールドイレブン」。2万人を超える男子サッカー選手が、年間最優秀チームに投票している。

今回の最終候補者は、2024年7月15日から2025年8月3日までに少なくとも30試合以上の公式戦に出場した選手が対象となっており、各ポジションで最も多くの票を獲得した11人の選手がワールドイレブンに選出。2025年11月3日（月）に22時に発表される。なお、今回がFIFPro男子ワールドイレブンの創設20周年となる節目を迎える。

26名の最終候補者は、2024年の最終候補者から12名が同じ顔ぶれに。昨年の受賞者ではFWキリアン・エンバペ、FWアーリング・ハーランド、MFケヴィン・デ・ブライネ、MFジュード・ベリンガム、DFフィルジル・ファン・ダイクの5名がノミネートされている。

また、昨シーズンのクラブ公式戦41ゴールを記録しリーグ制覇に貢献したFWハリー・ケイン（バイエルン）や、同様にクラブ公式戦で42ゴールを記録しリーグを制したFWロベルト・レヴァンドフスキ（バルセロナ）などは最終候補に入らなかった。FIFPro男子ワールドイレブン2025最終候補は以下の通り。

■GK

アリソン（リヴァプール／ブラジル）

ティボー・クルトワ（レアル・マドリード／ベルギー）

ジャンルイジ・ドンナルンマ（パリ・サンジェルマン→マンチェスター・シティ／イタリア）

■DF

トレント・アレクサンダー・アーノルド（リヴァプール→レアル・マドリード／イングランド）

パウ・クバルシ（バルセロナ／スペイン）

フィルジル・ファン・ダイク（リヴァプール／オランダ）

アクラフ・ハキミ（パリ・サンジェルマン／モロッコ）

マルキーニョス（パリ・サンジェルマン／ブラジル）

ヌーノ・メンデス（パリ・サンジェルマン／ポルトガル）

ウィリアン・サリバ（アーセナル／フランス）

■MF

ジュード・ベリンガム（レアル・マドリード／イングランド）

ケヴィン・デ・ブライネ（マンチェスター・シティ→ナポリ／ベルギー）

ルカ・モドリッチ（レアル・マドリード→ミラン、クロアチア）

ジョアン・ネヴェス（パリ・サンジェルマン／ポルトガル）

コール・パーマー（チェルシー／イングランド）

ペドリ（バルセロナ／スペイン）

フェデリコ・バルベルデ（レアル・マドリード／ウルグアイ）

ヴィティーニャ（パリ・サンジェルマン／ポルトガル）

■FW

ウスマン・デンベレ（パリ・サンジェルマン／フランス）

アーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ／ノルウェー）

キリアン・エンバペ（レアル・マドリード／フランス）

リオネル・メッシ（インテル・マイアミ／アルゼンチン）

ハフィーニャ（バルセロナ／ブラジル）

クリスティアーノ・ロナウド（アル・ナスル／ポルトガル）

モハメド・サラー（リヴァプール／エジプト）

ラミン・ヤマル（バルセロナ／スペイン）

【画像】FIFProワールドイレブンの最終候補リスト26名