大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間30日、トロント・ブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第5戦に臨んだ。この試合ではアレックス・コール外野手が「9番・左翼」でスタメン起用されたが、デーブ・ロバーツ監督は同選手の働きに満足しているようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

ポストシーズンのコールは試合途中からの起用がメインとなっているが、30日試合前時点では打率.444と、出番は少ないながら結果を残している。

同メディアは「コールは今季のポストシーズンではわずか6試合しか出場していない。限られた機会の中で静かに成果を上げ、10打席で7度出塁した。WS第3戦の開始直後、彼は早速ヒットを放ち、自身の準備万端な姿勢に対するロバーツ監督の信頼を改めて裏付けた」と言及。

続けて、「アレックスは勝者だ。彼はチームの端にいるような存在だが、みんな彼のことが大好きだ。彼は真の野球選手で、常に準備ができている。どんな状況を求めても、彼は対応できる。トレード期限で彼を迎え入れてから学んだのは、彼が素晴らしいチームメイトであり、非常に準備の整った選手だということだ」というロバーツ監督のコメントを伝えている。

