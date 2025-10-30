千葉ロッテマリーンズは、本日30日から11月17日までの期間で、韓国プロ野球チーム「ロッテ・ジャイアンツ」の韓太揚(ハン・テヤン)内野手と全玟哉(チョン・ミンジェ)内野手が秋季キャンプ(宮崎県 都城市営野球場)に参加することを発表した。

今回の秋季キャンプ参加は、マリーンズとロッテ・ジャイアンツの交流強化の一環として行われる。

秋季キャンプに参加するロッテ・ジャイアンツの選手詳細は次の通り。

＜韓太揚(ハン・テヤン)内野手＞

所属チーム：2022年-2025年:ロッテジャイアンツ

ポジション：内野手(右投右打)

背番号：6

生年月日：2003/9/15

身長：181㎝

体重、76kg

2025年シーズン成績：108試合出場、打率.274(63安打、2本塁打、22打点)

＜全玟哉(チョン・ミンジェ)内野手＞

所属チーム：2018年-2024年:斗山ベアーズ、(2024年11月ロッテジャイアンツへ移籍)2025年:ロッテジャイアンツ

ポジション：内野手(右投右打)

背番号：13、生年月日：1999/6/30

身長：181㎝、体重、73kg

2025年シーズン成績：101試合出場、打率.287(95安打、5本塁打、34打点)

【関連記事】

【了】