千葉ロッテマリーンズは、本日30日から11月17日までの期間で、韓国プロ野球チーム「ロッテ・ジャイアンツ」の韓太揚(ハン・テヤン)内野手と全玟哉(チョン・ミンジェ)内野手が秋季キャンプ(宮崎県 都城市営野球場)に参加することを発表した。
今回の秋季キャンプ参加は、マリーンズとロッテ・ジャイアンツの交流強化の一環として行われる。
秋季キャンプに参加するロッテ・ジャイアンツの選手詳細は次の通り。
＜韓太揚(ハン・テヤン)内野手＞
所属チーム：2022年-2025年:ロッテジャイアンツ
ポジション：内野手(右投右打)
背番号：6
生年月日：2003/9/15
身長：181㎝
体重、76kg
2025年シーズン成績：108試合出場、打率.274(63安打、2本塁打、22打点)
＜全玟哉(チョン・ミンジェ)内野手＞
所属チーム：2018年-2024年:斗山ベアーズ、(2024年11月ロッテジャイアンツへ移籍)2025年:ロッテジャイアンツ
ポジション：内野手(右投右打)
背番号：13、生年月日：1999/6/30
身長：181㎝、体重、73kg
2025年シーズン成績：101試合出場、打率.287(95安打、5本塁打、34打点)
