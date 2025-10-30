ASIAが再来日、1983年武道館公演のセットリストを再現

イギリスが生んだプログレッシブ・ロック・レジェンド、ASIAの来日公演が東京・横浜・大阪のビルボードライブにて開催される。

イエスやキング・クリムゾンのメンバーとして既に確固たる地位を築いたミュージシャンにより結成されたスーパー・グループとして大きな話題を呼び、セルフ・タイトルでリリースされた1stアルバムは1982年に最も売れたアルバムとなり、ビルボードで9週連続1位を獲得。その後も華々しい活躍を続けてきた彼らだが、オリジナル・メンバーであるジョン・ウェットンが2017年に逝去。2023年の夏に彼の人生を祝うために行われた追悼公演がきっかけとなり、ドラムにヴァージル・ドナティ、ギターにジョン・ミッチェル、そしてボーカル＆ベースにハリー・ホイットリーを迎え新生ASIAとしてリスタートした。

2025年春、オリジナル・メンバーであるジェフ・ダウンズの指揮のもと敢行されたツアー【ASIA Heat of the Moment Tour】をビルボードライブで開催し好評を博した彼らが、今回は初来日となった1983年の日本武道館で開催された【ASIA IN ASIA】のセットリストを再現予定。レジェンドたちのパフォーマンスを間近に堪能する、ファン垂涎のステージをお見逃しなく。

ASIA IN ASIA

【ビルボードライブ大阪】（1日2回公演）

2026年2月3日（火）・2月4日（水）

1stステージ 開場16:30／開演17:30

2ndステージ 開場19:30／開演20:30

https://www.billboard-live.com/osaka/show?event_id=ev-21050

【ビルボードライブ横浜】（1日2回公演）

2026年2月6日（金）

1stステージ 開場16:30／開演17:30

2ndステージ 開場19:30／開演20:30

https://www.billboard-live.com/yokohama/show?event_id=ev-21051

【ビルボードライブ東京】（1日2回公演）

2026年2月8日（日）

1stステージ 開場15:00／開演16:00

2ndステージ 開場18:00／開演19:00

2026年2月9日（月）

1stステージ 開場16:30／開演17:30

2ndステージ 開場19:30／開演20:30

https://www.billboard-live.com/tokyo/show?event_id=ev-21052