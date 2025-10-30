9月30日に双子男児を出産したタレントの中川翔子が30日、自身のインスタグラムを更新し、出産から1カ月を迎えたことを報告した。

中川翔子

中川は、我が子との3ショットなど写真を多数投稿し「10/30 ついに双子 一カ月！あっという間に新生児期終わってしまったさみしい！でも一日ずつが、ちいさな命をまもるためドキドキハラハラ大変だった！そして毎日の全ての瞬間が愛おしいです」と振り返った。

そして、「新生児から乳児に！むちむちしてきました！」と報告。「弟くんのポーズが面白くてたまらない あと兄くんがミルク欲しがって探してるときの へへっ、、へへっ、えへっ、へへっの声がかわいすぎる 表情も色々するようになり お兄ちゃんが夫に激似 弟ますます栄子おばあちゃんとわたしに激似 毎日ぐんぐん変わっていくのでしょう なにもかも全てが今しかない瞬間、と思うと尊いなぁ」とつづり、「新生児終わりなので そろそろ顔は隠そうかなと思います」と伝えた。

また、「手がつったり膝や足首痛い 産後の肥立ちはどうですか？みなさん 足の痛さがおさまってくれないと困るよ復帰までに！」と吐露。「11月いっぱいしっかり母も身体を休ませながら双子と頑張ります いつもあたたかいコメント ありがとうございます」と感謝した。

中川は、2023年4月に一般男性との結婚を発表。今年5月に妊娠を発表し、8月には子供が双子の男児であることを明かした。そして、9月30日に元気な双子を出産したことを報告した。