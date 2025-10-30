ロサンゼルス・ドジャースは29日（日本時間30日）、敵地での『MLBワールドシリーズ2025』第5戦でトロント・ブルージェイズと対戦し、1-6で敗戦。シリーズに王手をかけられてしまったが、ドジャースの選手個人のパフォーマンスはどうだったのだろうか。ワールドシリーズ第5戦に出場したドジャースの選手・監督をどこよりも早く採点する。

野手陣の評価は？

1番（指）大谷翔平 4打数0安打

評価：20点 寸評：いい当たりは放ったが、無安打に終わり見せ場を作れなかった。

2番（捕）ウィル・スミス 4打数1安打

評価：30点 寸評：1安打は放ったが、一昨日の疲れが抜けきっていないのか、守備のミスが多かった。

3番（遊）ムーキー・ベッツ 4打数0安打

評価：20点 寸評：相手先発のイェサベージ投手に全く合わせられず、無安打。

4番（一）フレディ・フリーマン 3打数0安打1死球

評価：30点 寸評：死球での出塁のみ。相手投手の状態が良すぎた。

5番（右）テオスカー・ヘルナンデス 4打数2安打

評価：50点 寸評：ラッキーな形でマルチ安打を記録したが、得点に繋がらず。

6番（二）トミー・エドマン 3打数0安打

評価：評価：20点 寸評：走者一、二塁の得点のチャンスで内野フライを打ち上げ、ノーヒットに終わった。

7番（三）マックス・マンシー 3打数0安打

評価：20点 寸評：守備面でいい動きを見せたが、出塁することが出来ず。

8番（中）キケ・ヘルナンデス 3打数1安打1打点

評価：60点 寸評：チーム唯一の得点となるソロホームランを放ったが、その後は凡退。

9番（左）アレックス・コール 2打数0安打1四球

評価：30点 寸評：四球で出塁したが、ノーヒットに終わった。

投手陣・監督の評価は？

（投）ブレイク・スネル 6回2/3（116球）、6安打、7奪三振、4与四球、5失点

評価：30点 寸評：初回から2者連続本塁打を打たれるなど、良い流れを作れなかった。

（投）エドガルド・エンリケス 0/0（15球）、1安打、2与四球、0失点

評価：0点 寸評：救援失敗。1アウトも奪えず2つの四球を与え降板した。

（投）アンソニー・バンダ 1回0/1（20球）、2安打、0与四球、1失点

評価：30点 満塁の場面でマウンドに上がり打者一人を抑えたが、回跨ぎのイニングで失点。

（投）ブレイク・トライネン 1回（13球）0安打、0与四死球

評価：50点 寸評：1イニングを三者凡退に抑え、役割を果たした。

デーブ・ロバーツ監督

評価：40点 寸評：投手の継投策に疑問が残った。

