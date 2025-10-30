ロッテは30日、ドラフト7位指名の田中大聖投手（Honda鈴鹿）の指名挨拶を行い、榎康弘アマスカウトディレクターと田中良平担当スカウトが出席した。

田中大は球団を通じて「1年目から一軍の舞台でしっかりと活躍して、新人王やタイトルを狙えるように頑張っていきたいです」と意気込んだ。

150キロ中盤のストレートが武器。担当スカウトは、社会人ながら投手としての経験もまだ浅く、まだまだ伸び代があり将来の抑え候補として期待できる投手と評価している。