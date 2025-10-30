Lamborghini Day Japan 2025｜東京の街がランボルギーニ一色に！「フェノメノ」アジア太平洋で初披露

2025年10月24日、アウトモビリ・ランボルギーニは東京江東区・有明アーバンスポーツパークにおいてLamborghini Day Japan 2025を開催した。

【画像】アジア太平洋初公開のフェノメノと特別仕様のレヴエルト・アド・ペルソナムが東京を熱く照らす（写真45点）

今回で9度目となるLamborghini Day Japanには、アウトモビリ・ランボルギーニChairman and CEOであるステファン・ヴィンケルマン氏をはじめ、Chief Technical Officerのルーヴェン・モール氏、Design Director のミィティア・ボルケルト氏、Chief Marketing and Sales Officerのフェデリコ・フォスチーニ氏などの幹部が来日。世界限定29台のFew Offモデル、Fenomeno（フェノメノ）と、ランボルギーニのカスタマイズ・プログラムによって日本国旗を表現した特別仕様車 Revuelto Ad Personam（レヴエルト・アド・ペルソナム）という2台のアジア太平洋プレミアを行った。

フェノメノは、8月にカリフォルニアで行われたモントレー・カーウイークで発表されたチェントロ・スティーレ（デザイン部門）設立20周年を記念する世界限定29台のFew Offモデル。レヴエルトをベースとし、自然吸気V12エンジン（835PS）に3基の電動モーターを組み合わせたパワートレインのシステム総出力は1,080PSに到達。0–100km/h加速はわずか2.4秒、最高速度は350km/h を記録する。

レヴエルト・アド・ペルソナムは、ビスポーク部門であるアド・ペルソナムによって製作されたワンオフの特別仕様車。エクステリアカラーは日本国旗をモチーフとしたもので、白から赤へと縦方向に切り替わるグラデーションペイントを採用する。ランボルギーニが初めて縦方向のグラデーションを施したモデルであり、ブレーキキャリパーも白サイドは赤に、赤サイドは白にと塗り分けられ、インテリアも運転席側は赤、助手席側は白を基調としたデザインとなっている。このモデルはすでに顧客が決まっているとのことだった。

会場へのエントランスにあたるオフロードエリアでは、ウラカン・ステラートやLM002といったオフロードでの走破性を高めた希少なモデルがお出迎え。その奥の屋外エリアでは、レヴエルト、テメラリオ、ウルスSEという最新のハイブリッドモデルを見ることができた。

メイン会場となるホール内には、先の2台をはじめ歴代のFew Off モデルを展示。最先端の戦闘機デザインに着想を得たレヴェントン、創業者のフェルッチオ・ランボルギーニ生誕 100 周年を記念して誕生した チェンテナリオ、ランボルギーニ初のハイブリッド技術を導入し電動化の幕開けを告げたシアン、そしてカウンタックへ現代的なオマージュを捧げるCountach LPI 800-4が一堂に会した。

またチェントロ・スティーレのブースでは、ミィティア・ボルケルト氏によるフェノメノのライブスケッチが行われ、大きな人だかりができていた。10周年を迎えたポロ・ストリコ（クラシックカー部門）のブースには2018年にフルレストアが完了した「ミウラSVR」が展示され、アド・ペルソナムのブースも設けられていた。

Lamborghini Dayでは恒例となるパレードランも実施された。東京湾岸に位置する海の森公園をスタート地点とし、ミウラ、イスレロ、エスパーダ、カウンタック、ディアブロといった21台のクラシックモデルをはじめ総勢100台を超えるランボルギーニが集結。歌舞伎座や銀座の街を抜け、東京の夜景を背にレインボーブリッジを経由してメイン会場の有明アーバンスポーツパークでゴールを迎えた。

ヴィンケルマンCEOはスピーチの中で「日本はアメリカ、そしてドイツに続く世界で第3位の市場であり、日本の方々のクラフツマンシップや精密さ、デザインへの深い理解に支えられています。伝統と革新が共存する東京で Lamborghini Day 2025 を祝うことができ、まさに特別な夜となりました」と述べていたが、その言葉のとおりこの日は日本およびアジア太平洋地域から500名を超えるオーナーやランボルギーニファンが集い、東京の街がランボルギーニ一色に彩られた。来年は10周年を迎えるLamborghini Day Japanを今から心待ちにしたい。

文：藤野太一 写真：アウトモビリ・ランボルギーニ

Words: Taichi FUJINO Photography: Automobili Lamborghini