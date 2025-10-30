ロサンゼルス・ドジャースは29日（日本時間30日）、本拠地での『MLBワールドシリーズ2025』第5戦でトロント・ブルージェイズと対戦。日本人選手では、大谷翔平が「1番・指名打者（DH）」でスタメン出場した。試合は終始ブルージェイズペースで進み、1-6で敗戦。対戦成績2勝3敗となり、ワールドシリーズ制覇へ王手をかけられた。

ドジャースの先発ブレイク・スネルは初回、ブルージェイズの1番デービス・シュナイダーに先頭打者ホームランを許すと、2番ブラディミール・ゲレーロJr.にもソロ本塁打を被弾。いきなり2点を先制される苦しい立ち上がりとなった。

一方のドジャース打線は3回、1死から8番キケ・ヘルナンデスが甘く入った速球をとらえ、レフトスタンドへのソロ本塁打。“ポストシーズン男”の一発で、反撃の狼煙を上げた。

しかし直後の4回、先発スネルが犠飛で追加点を献上。その後は好投を続けていたが、7回に2死一、三塁のピンチを招いて降板。右腕エドガルド・エンリケスが後を託されたが、ワイルドピッチと3番ボー・ビシェットの適時打で、この回2点を失った。

さらに、8回には左腕アンソニー・バンダが1失点。強力ブルージェイズ打線を止められず、リードを5点に広げられた。

奮起したい打線だったが、ブルージェイズ先発トレイ・イェサベージに対し、わずか3安打と沈黙。7イニングで12三振を喫するなど、22歳の“黄金ルーキー”に圧倒された。

結局ドジャースの得点は、3回の1点だけにとどまり、1-6で敗戦。本拠地で痛い連敗を喫し、世界一連覇へ崖っぷちに立たされた。

この日もリードオフマンを担った大谷だったが、4打数無安打と快音は響かず。第3打席、第4打席には安打性の打球を飛ばしたが、相手の好守に阻まれた。

