ロッテは30日、31日の12時00分からマリーンズオンラインストアにて「野球日本代表 侍ジャパン」×マリーンズコラボグッズとして、新たに西川史礁内野手関連商品の受注販売を開始すると発表した。

11月15日、16に東京ドームで開催される「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025日本vs韓国」の出場選手に追加招集された西川の侍ジャパンのコラボグッズになる。デザインはホームとビジターの2種類で展開され、Tシャツやフェイスタオルなど計10種類がラインナップされている。

販売はマリーンズオンラインストアで10月31日の12時00分から11月9日の23時59分まで受注。詳細はマリーンズオンラインストアにて。

※受注商品のため商品到着は11月15日(土)、16日(日)に開催される「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025日本vs韓国」終了後

▼ 西川史礁

「今回の侍ジャパン入りを記念して、僕のグッズが発売されることになりました！まさかグッズ化されると思っていなかったのでびっくりです！皆さんの応援を力に、自分らしく全力で頑張ります。よろしくお願いします！」

▼ 「野球日本代表 侍ジャパン」×マリーンズコラボグッズ 商品一例

・Tシャツ（カラー:ホワイト、ネイビー）：130㎝/3,500円。 S、M、L、XL/4,000円

・フェイスタオル（カラー:ホワイト、ネイビー）：2,000円

・スクエア型アクリルキーホルダー：700円

・ユニホーム型サコッシュ：3,800円

全て税込