開幕から連勝を続けているバイエルンの勢いが止まらない。

ヴァンサン・コンパニ体制の2シーズン目を迎えて熟成されたチームは、スーパーカップでシュトゥットガルトを下し、ブンデスリーガ開幕節ではライプツィヒを6－0で粉砕。第7節はドルトムントとのデア・クラシカーを制し、第8節でも最下位ボルシアMGに危なげなく3－0で快勝を収め、クラブ史上2度目のリーグ戦開幕8連勝を達成した。

この結果、データサイト『Opta』では今季のバイエルンが欧州5大リーグで公式戦13連勝スタートを切った史上2クラブ目となり、1992－93シーズンのミランと並び、5大リーグの最長記録となっていたことが伝えられていた。

そんななか、バイエルンは29日にDFBポカール2回戦でケルンと対戦。31分に先制点を許したものの、36分にルイス・ディアスが同点弾を決めると、38分と64分にハリー・ケインが追加点を挙げたほか、72分にミカエル・オリーズがダメ押しゴールを決めて、4－1で逆転勝利を収めた。

これにより、データサイト『Opta』によると、バイエルンは今季の開幕から前人未到の公式戦14連勝を達成。これは欧州5大リーグのクラブとしては新記録となったことが伝えられている。

