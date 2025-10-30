佐々木朗希 最新情報

大谷翔平選手、山本由伸投手、佐々木朗希投手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、ワールドシリーズ連覇まであと一歩のところまで迫っている。同球団と同様に豊富な資金力でチームを築いてきたニューヨーク・メッツは歯がゆい思いをしているかもしれない。米紙『ニューヨーク・ポスト』が報じている。

メッツには千賀滉大投手、フアン・ソト外野手、フランシスコ・リンドーア内野手など実力派が揃っており、選手層は他球団に負けないほど強力だ。

それでも今季はナ・リーグ東地区2位に終わり、プレーオフ進出を逃している。

ドジャースと同じく金満球団の一つに数えられながら、補強後の結果は対照的だ。

同紙は「メッツは大谷や山本のようなスターを追い求めたが、結局そのどちらもドジャースが手に入れた。

そして、ドジャースは今やチャンピオンを争う中心にいる。

一方、メッツはリンドーア、ソト、ピート・アロンソといった看板選手を擁しながらも、プレーオフ進出すら逃した。

この対比が、メッツにとっての厳しい現実を物語っている。

今季のドジャースは、スター選手たちの活躍だけでなく、組織全体として勝ち続ける文化を築き上げたことが最大の強みだ。

山本の力投、大谷の二刀流での存在感、そしてフレディ・フリーマンらの経験がチームを支えている。

メッツは大きな投資を重ねても安定感や一体感を欠くチーム運営が続いており、その差は単なる戦力差ではなく、組織力や哲学の差へと広がっている。

トロント・ブルージェイズとの激戦を繰り広げるドジャースの姿は、メッツが目指していた未来をそのまま体現しているとも言える」と分析した。

