大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間28日から、トロント・ブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）の舞台が本拠地に移っている。この3連戦前、デーブ・ロバーツ監督の発言が物議を醸したが、同監督は軽率だったと反省しているようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

ロバーツ監督は本拠地3連戦が始まる前日の会見中、敵地トロントからの移動に関して「あまり深くは立ち入りたくはないが。30分くらい前に到着したばかりだ。少し遅延があった。意図的だったかどうかは分からないが、とにかく国際試合は大変だった」と発言し、ブルージェイズファンからの反発を招いていた。

同メディアは「ロバーツ監督は、カナダの統括団体がドジャースの飛行を故意に遅らせたと非難するつもりはなかったと明言した」としつつ、「私はカナダを愛している。意図的という言葉を使ったのは間違いだった。心からお詫びを申し上げたい」というロバーツ監督の謝罪コメントを紹介。

その上で、「ドジャースがWSをロサンゼルスで終えられない場合、最大2試合のために国境を越えてカナダへ再渡航しなければならない。次の帰国便が連覇を果たしたチャンピオンチームとしてのものとなることを願っている。その場合、さらなるフライト遅延もきっと問題ないだろう」と冗談を交えつつチームに期待を寄せている。

