マーティン・オニール暫定監督が就任したセルティックが、リーグ戦3試合ぶりの白星を飾った。

26日に行われた首位ハーツとの直接対決に1－3で敗れたことで、勝ち点差が「8」となった2位セルティックは、ブレンダン・ロジャーズ前監督からの辞任の申し出を受け、28日に退任したことを発表し、新たな正式監督の選任手続きを進めるものの、当面はかつて同クラブを率いていたオニール氏が暫定監督に就任することが明らかになっていた。

そんななか、新体制の初陣を迎えたセルティックは29日にスコティッシュ・プレミアシップ（スコットランド1部）第10節でフォルカークと対戦。前田大然と旗手怜央はベンチ入りスタートした一方で、山田新と稲村隼翔はメンバー外となった。

試合は30分にジョニー・ケニーが先制点を決めると、40分にもケニーが追加点をマーク。その後、58分にはベンジャミン・ニグレン、73分にはセバスティアン・トゥネクティが追加点を挙げ、4－0で快勝し、セルティックはリーグ戦の連敗を「2」でストップした。

負傷で直近の公式戦3試合を欠場していた前田は66分から途中出場して復帰したほか、旗手は77分からプレーした。なお、首位ハーツは今節セント・ミレンと2－2で引き分けたため、2位セルティックは首位との勝ち点差を「6」に縮めることに成功している。

【ハイライト動画】セルティックvsフォルカーク