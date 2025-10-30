FIFA U－17女子ワールドカップモロッコ2025・ラウンド16が行われ、U－17日本女子代表（リトルなでしこ）とU－17コロンビア女子代表が対戦した。

モロッコで開催中のU－17女子W杯に臨んでいるリトルなでしこは、グループFを2勝1分の首位で突破。2014年大会以来の優勝に向け、無敗を維持しながら順調なスタートを切った。決勝トーナメント初戦では、グループEを2勝1敗の2位で勝ち抜いたコロンビアと激突。福島望愛や青木夕菜などが先発に名を連ねた。

試合は立ち上がりの10分に、大野羽愛の豪快なミドルシュートでリトルなでしこが先制に成功。22分には式田和が右サイドからクロスを送り、飛び込んできた福島がダイナミックに合わせてリードを広げる。なお、福島は今大会初戦から4試合連続の得点となった。

さらに43分、巧みなパスワークからリトルなでしこが相手ペナルティエリア内へと侵入。須長穂乃果が出した浮き球のボールがゴール正面の中村心乃葉に繋がり、左足で流し込んで3点目を挙げた。57分には松岡瑛茉が左サイドを突破し、マイナスの折り返しを福島が沈めて4点目をマーク。結局、そのまま試合は4－0でタイムアップを迎え、リトルなでしこが勝利した。

準々決勝は来月1日に行われ、リトルなでしこは前回大会の王者であるU－17北朝鮮女子代表と対戦する。

【スコア】

U－17日本女子代表 4－0 U－17コロンビア女子代表

【得点者】

1－0 10分 大野羽愛（U－17日本女子代表）

2－0 22分 福島望愛（U－17日本女子代表）

3－0 43分 中村心乃葉（U－17日本女子代表）

4－0 57分 福島望愛（U－17日本女子代表）