カラバオ・カップ準々決勝の組み合わせが29日に決定した。

28日から29日にかけてカラバオ・カップ4回戦の全8試合が開催。遠藤航が所属するリヴァプールと鎌田大地が所属するクリスタル・パレスが対戦し、3得点を奪ったクリスタル・パレスが準々決勝に駒を進めている。なお、遠藤と鎌田はそれぞれフル出場しており、日本人対決が実現していた。

また、昨季王者のニューカッスルはトッテナム・ホットスパーに2－0で勝利したほか、三笘薫が欠場したブライトンを2－0で下したプレミアリーグ首位に立つアーセナルも準々決勝進出を果たしている。

この結果を受け、29日に組み合わせ抽選が開催され、対戦カードが決定した。なお、準々決勝は12月15日から始まる週に開催される予定となっている。

4回戦の結果と、準々決勝の組み合わせは以下の通り。

■4回戦結果

▼28日開催

グリムズビー・タウン（4部） 0－5 ブレントフォード

ウィコム・ワンダラーズ（3部） 1－1（PK戦：4－5） フルアム

レクサム（2部） 1－2 カーディフ・シティ（3部）

▼29日開催

アーセナル 2－0 ブライトン

スウォンジー（2部） 1－3 マンチェスター・シティ

リヴァプール 0－3 クリスタル・パレス

ウルヴァーハンプトン 3－4 チェルシー

ニューカッスル 2－0 トッテナム・ホットスパー

■準々決勝対戦カード

アーセナル vs クリスタル・パレス

カーディフ・シティ（3部） vs チェルシー

マンチェスター・シティ vs ブレントフォード

ニューカッスル vs フルアム

