カラバオカップ4回戦が29日に行われ、アーセナルとブライトンが対戦した。

プレミアリーグでは首位を独走するアーセナルは、3回戦でポート・ヴェイル（3部）に勝利。1992－93シーズン以来3度目の同大会優勝を目指す。対するブライトンは、3回戦でバーンズリーに6－0で大勝を収め、4回戦に進出。クラブ史上初の同大会制覇に向け、強敵との大一番に臨む。なお、ブライトンの三笘薫は負傷の影響でメンバー外となった。

試合は、序盤からブライトンが積極的にハイプレスを仕掛けつつ、決定機を作り出していく。一方のアーセナルは、なかなか目立ったチャンスを作れないという状況が続く。結果的に前半はスコアが動くことはなく、0－0で前半を終えた。

スコアが動いたのは57分だった。エベレチ・エゼが左サイドでパスを受けると、ボックス左手前にいたミケル・メリーノへパス。メリーノはヒールでボックス内のマイルズ・ルイス・スケリーにボールをつなぐと、最後はイーサン・ヌワネリがルイス・スケリーの折り返しをワンタッチでゴール右隅のギリギリを射抜き、アーセナルに先制点をもたらした。

アーセナルは76分、アンドレ・ハーリーマン・アヌースがボックス内右からシュート。これはブライトンのGKジェイソン・スティールが触れたものの、こぼれ球を途中出場のブカヨ・サカが押し込み、リードを2点に広げた。

試合はこのまま終了し、アーセナルがブライトンに2－0で勝利した。

次戦はプレミアリーグ第10節。アーセナルは11月1日にアウェイでバーンリーと対戦。ブライトンは11月1日にホームでリーズと対戦する。

【スコア】

アーセナル 2－0 ブライトン

【得点者】

1－0 57分 イーサン・ヌワネリ（アーセナル）

2－0 76分 ブカヨ・サカ（アーセナル）

【動画】アーセナルがベスト8進出 ヌワネリ＆サカのゴール!