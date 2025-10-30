セリエA第9節が29日に行われ、インテルとフィオレンティーナが対戦した。

インテルは前節終了時点で首位ナポリと勝ち点差「6」の4位に位置している。その首位ナポリは一足先に今節を消化し、レッチェに勝利。なんとしても食らいつくために、勝ち点「3」をつかみ取りたいところ。対するフィオレンティーナは、リーグ戦4分け4敗と未だに白星が遠い。強豪インテル相手に、今季初のリーグ戦勝利を手にすることはできるか。

立ち上がりから、インテルがボール支配率でフィオレンティナを大きく上回る展開となる。対するフィオレンティーナは自陣でしっかりと守備を構えながら、機を見てカウンターから得点を狙っていく。引き続き優位に立つインテルだが、多くのチャンスを作りながらも最後の最後で決めきれない状況が続く。結局、前半は両チーム共にスコアレスで折り返した。

インテルは後半に入ってからも猛攻を仕掛けていくが、フィオレンティーナの守備やGKダビド・デ・ヘアの好セーブもあり、無得点のまま時計の針が刻一刻と進んでいく。

『ジュゼッペ・メアッツァ』が沸いたのは66分。インテルは敵陣近くでボールを奪うと、ニコロ・バレッラがボックスからやや離れていたところにいたハカン・チャルハノールにパスを出す。そのチャルハノールが右足を振り抜くと、地を這うようなシュートがゴール左下に突き刺さった。

インテルは直後の71分、ラウタロ・マルティネスがボックス手前で相手選手を背負いながらもスペースにパスを出すと、ルカ・スチッチが相手選手をかわしながらボックス内へドリブルで侵入してシュートをゴールに叩き込み、リードを2点に広げた。

さらに88分にはインテルがPKを獲得。これをチャルハノールが沈め、インテルに3点目をもたらした。試合はこのままタイムアップ。インテルが3－0でフィオレンティーナに快勝を収めた。フィオレンティーナは、これでリーグ戦9試合で未勝利となっている。

インテルは次節、11月2日にアウェイでヴェローナと対戦。一方のフィオレンティーナは、11月2日にホームでレッチェと対戦する。

【スコア】

インテル 3－0 フィオレンティーナ

【得点者】

1－0 66分 ハカン・チャルハノール（インテル）

2－0 71分 ルカ・スチッチ（インテル）

3－0 88分 ハカン・チャルハノール（PK／インテル）

【ハイライト動画】インテルvsフィオレンティーナ