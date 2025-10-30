カラバオカップ4回戦が29日に行われ、スウォンジー（2部）とマンチェスター・シティが対戦した。

マンチェスター・シティは、3回戦でハダースフィールド（3部）に勝利して4回戦へ進出。2020－21シーズン以来9度目の同大会優勝を目指す。一方のスウォンジーは、3回戦でノッティンガム・フォレストを撃破。2試合続けての番狂わせを起こすことができるか注目だ。

試合は、マンチェスター・シティがボールを支配しながら、得点への道筋を探る展開となる。しかし12分、スウォンジーがセンターサークル付近でボールを回収すると、右サイドに張っていたジョシュア・キーに展開。そのキーがカットインして折り返しのパスを出すと、ボックス手前で待ち構えていたゴンサロ・フランコが右足でゴール右上ギリギリに決めた。

1点を追うことになったマンチェスター・シティは、失点後もボールを支配しながら得点を奪いにいくが、なかなかシュートまで持ち込むことができない。それでも39分、左サイドでボールを保持したラヤン・アイト・ヌーリがスルーパスを送ると、抜け出したジェレミー・ドクが敵陣深くの左サイドでボールをキープ。そこからドリブルでボックス内へ切り込み、最後は右足でシュート。これがGKアンディ・フィッシャーの手に当たりながらもゴールネットを揺らし、マンチェスター・シティが追いついた。

後半に入ってからも、マンチェスター・シティがボールを支配する展開は変わらない。すると77分、マンチェスター・シティは敵陣でパスを交換していくと、ラヤン・シェルキがスキを見逃さずにボックス内のオマル・マルムーシュの足元へパス。マルムーシュは反転してゴールニアサイドを打ち抜き、マンチェスター・シティがリードを奪った。

勢いに乗るマンチェスター・シティは後半アディショナルタイム3分、ヨシュコ・グヴァルディオルがボックス手前からスルーパス。これをシェルキが左足で股を抜きながらゴール右下に決めた。

試合はこのまま終了。マンチェスター・シティが3－1でスウォンジーに勝利し、ベスト8進出を果たしている。

スウォンジーは次戦、11月1日に行われるチャンピオンシップ第13節で敵地でのチャールトン戦に臨む。一方のマンチェスター・シティは次戦、11月2日に行われるプレミアリーグ第10節でホームでのボーンマス戦に臨む。

【スコア】

スウォンジー 1－3 マンチェスター・シティ

【得点者】

1－0 12分 ゴンサロ・フランコ（スウォンジー）

1－1 39分 ジェレミー・ドク（マンチェスター・シティ）

1－2 77分 オマル・マルムーシュ（マンチェスター・シティ）

1－3 90＋3分 ラヤン・シェルキ（マンチェスター・シティ）

