カラバオ・カップ4回戦（ラウンド16）が29日に行われ、ウルヴァーハンプトン（ウルブス）とチェルシーが対戦した。

リンカーン・シティ（3部）との3回戦を2－1で制し、4回戦へと駒を進めたチェルシー。2014－15シーズン以来のカラバオ・カップ制覇を目指す同クラブが、準々決勝進出をかけて敵地でウルブスと対戦する。チームを率いるエンツォ・マレスカ監督は一部の主力をベンチに置きつつ、ジェイミー・バイノー・ギテンスやタイリーク・ジョージらを先発に起用した。

試合は開始早々の5分にチェルシーがスコアを動かす。ウルブスのトル・アロコダレが味方からミドルパスを引き出すが、バックパスがミスとなってボールはギテンスのもとへ。巧みなドリブルでペナルティエリア正面に運ぶと、スイッチする形で引き取ったアンドレイ・サントスがボックス手前で左足を一振り。グラウンダーのシュートがゴールに吸い込まれ、チェルシーが先制した。

さらに15分、チェルシーがGKから細かく繋いでビルドアップ。テンポの良いパスワークを披露しながらウルブスのプレスを打開し、ファクンド・ブオナノッテが左サイドのギテンスに展開する。鋭いフェイントで縦に仕掛けると、左ポケットから左足でゴール前に折り返しを供給。最後はジョージが押し込み、貴重な追加点を挙げた。

41分には最後尾からパスを繋ぐウルブスに、チェルシーが組織的なプレッシングを行う。サントスが高い位置でフェル・ロペスからボールを奪うと、エステヴァンがループシュートで3点目を決めた。

一方のウルブスも、後半開始直後の48分にショートカウンターで反撃の1点をマーク。勢いそのまま主導権を握ると、73分にはロングスローの流れからダヴィド・メレル・ウォルフェがゴールを奪い、ビハインドを1点に縮める。

その後、86分にチェルシーのリアム・デラップが2枚目のイエローカードで退場。ここから互いに1点ずつを奪い合ったが、試合は4－3でチェルシーが勝利した。準々決勝は12月15日の週に開催予定となっている。

【スコア】

ウルヴァーハンプトン 3－4 チェルシー

【得点者】

0－1 5分 アンドレイ・サントス（チェルシー）

0－2 15分 タイリーク・ジョージ（チェルシー）

0－3 41分 エステヴァン（チェルシー）

1－3 48分 トル・アロコダレ（ウルヴァーハンプトン）

2－3 73分 ダヴィド・メレル・ウォルフェ（ウルヴァーハンプトン）

2－4 89分 ジェイミー・バイノー・ギテンス（チェルシー）

3－4 90＋1分 ダヴィド・メレル・ウォルフェ（ウルヴァーハンプトン）



【動画】カウンターからエステヴァンが巧みなループシュート！



