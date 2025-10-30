DFBポカール3回戦が29日に行われ、ケルンとバイエルンが対戦した。

ドイツの“古豪”ケルンは、昇格組ながらここまでリーグ戦3勝2分け3敗のリーグ8位に位置している。対する“ドイツ王者”のバイエルンは、ここまで驚異のリーグ戦全勝で首位を独走。ケルンは1982－83シーズン以来5度目、バイエルンは2019－20シーズン以来21度目の優勝を狙う。

試合はバイエルンが試合の主導権を握りながら進んでいくが、ケルンも簡単には得点を許さない。するとケルンは31分、左CKのチャンスから、キッカーのイサク・ヨハンネソンが蹴ったボールを、ラフネール・アヘがヘディングで叩き込んだ。ケルンがここで一歩前に出た。

それでもバイエルンは36分、コンラート・ライマーが右サイドからドリブルでボールを持ち運び、ボックス中央手前からボックス内左のアレクサンダル・パヴロヴィッチへパス。パヴロヴィッチのシュートはGKロン・ロベルト・ツィーラーが弾いたが、ボールがこぼれたところをルイス・ディアスが押し込み、バイエルンが追いついた。

さらに直後の38分、ミカエル・オリーズがボックス内へスルーパスを供給。これをハリー・ケインが相手選手を背負いながら回収すると、反転しながら左足でゴールファーサイドのネットを揺らしてみせた。前半はバイエルンの1点リードで終える。

後半に入ってしばらくはケルンが巻き返す。しかし64分、バイエルンの左CKから、キッカーのヨズア・キミッヒが蹴ったボールをケインがヘディングで得点を奪い、バイエルンがリードを3点に広げる。

止まらないバイエルンは72分、ケルンのロングスローから自陣でボールを奪うと、カウンターが炸裂。最後はL・ディアスがパスを折り返すと、オリーズがワンタッチで流し込み、バイエルンに4点目をもたらした。

試合はこのまま終了。バイエルンが4－1でケルンに勝利し、3回戦に駒を進めた。

両チームの次戦は、ブンデスリーガ第9節となる。ケルンは11月2日にホームでハンブルガーSVと対戦。一方のバイエルンは11月1日にホームでレヴァークーゼンと対戦する。

【スコア】

ケルン 1－4 バイエルン

【得点者】

1－0 31分 ラフネール・アヘ（ケルン）

1－1 36分 ルイス・ディアス（バイエルン）

1－2 38分 ハリー・ケイン（バイエルン）

1－3 64分 ハリー・ケイン（バイエルン）

1－4 72分 ミカエル・オリーズ（バイエルン）

【動画】ケインが相手を背負いながら反転→コントロールシュート！