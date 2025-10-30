ハリー・ウィンストンは11月7日～16日、ブライダルフェアを日本全国のサロンで開催する。
フェアでは、タイムレスで優雅なデザインの「トリスト・ワンロウ・バンドリング」をはじめとする、ハリー・ウィンストンのブライダルリングを展示する。
フェア期間中に、ブライダルリングを購入した人に向け、ハリー・ウィンストンからお祝いの品としてオリジナルギフトを用意する。
来場には、予約がおすすめとのこと。予約は、ハリー・ウィンストン店舗、または、クライアントインフォメーションで受け付けている。
