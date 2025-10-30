菜花の里が運営する「CAFE DULCET(カフェドルセット)」は10月21日から、新たな季節限定メニューの提供を開始した。

3種のきのこのダブル焼きチーズカレー

旬のきのこをふんだんに使ったフードに加え、秋の味覚を感じるドリンクやケーキ3種を同時発売する。

「3種のきのこのダブル焼きチーズカレー」(1,595円)は、オリジナルカレーと和風キーマカレーの2種使いで、しめじ、舞茸、マッシュルームの3種のきのこをたっぷり使用している。

「秋のスモーブロー」(605円)は、ライ麦パンに3種のきのこ、ベーコン、秋野菜、クリームチーズを重ね、半熟卵を添えた一品。

秋のスモーブロー

秋限定ドリンクは、キャラメルとピーナッツペーストが溶け込んだ温かいラテ「キャラメルピーナッツラテ」(715円)、濃厚なクリームにキャラメルソースをかけたアイスラテ「アイスピーナッツキャラメルラテ」(770円)、モンブランを思わせるマロン風味のクリーム「マロンクリーム」(550円)の3種。

キャラメルピーナッツラテ

新作ケーキも3種用意する。「フィグ・ノワ」(715円)は、サブレ生地にいちじくと杏のドライフルーツ、アーモンドクリームを入れ、ナッツを乗せて焼き上げたタルト。「ショコラ・マロン」(715円)は、キャラメル風味のチョコクリームとマロンをカカオスポンジに詰め、チョコレートで仕上げた。「オレンジムース」(715円)は、スポンジケーキにフレッシュオレンジムースと柑橘ゼリーを組み合わせている。