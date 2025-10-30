グローバルフォルムコンクリートは10月25日、食品ブランド・MAM CAFEが運営するショップ「MAM CAFE STORE」を、有楽町マルイ1FカレンダリウムF-01区画にオープンした。出店期間は11月6日まで。

MAM CAFEは、「古き良きを、新しく。」をテーマとしたフードギフトブランド。

代表アイテムの「最中シリーズ」は、七五三の晴れ着や千代紙、雛人形などに宿る日本の伝統美を視覚化し、贈り物にふさわしい色彩・上質さ、新しさを表現している。最中の香ばしさ、お湯に溶けた時のつるっとした食感を楽しめる洋風スープをメインに、味噌汁、お茶漬けになる最中など、さまざまな商品を用意する。

店頭では、この秋リニューアルしたばかりの最中(もなか)シリーズを中心に販売する。POPUP店頭のみで販売する限定デザインのスープ最中「TOKYO LIMITED SOUP MONAKA SET 3個入」も販売。「選べるギフトセット」では、3個用、6個用、9個用、12個用、15個用の箱を用意し、好きな味を選んで詰め合わせることができる。

そのほか、内祝や帰省土産、お歳暮、御年賀などにぴったりなフードギフトや、冬季限定のお汁粉最中3種、セレクト雑貨なども用意する。