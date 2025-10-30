大王製紙は10月30日、生理用ショーツ型ナプキン「エリスショーツ」(オープン価格)で受験生や受験を支える家族をサポートする「エリスショーツ 受験応援キャンペーン」を開始する。

エリスショーツ 受験応援キャンペーン

エリスショーツで受験生をサポート

同社が実施した調査によると、女性の5割以上(55.9%)が受験日と生理が重なった(重なりそうになった)経験があると回答。受験日と生理が重なることで感じた不安としては、「トイレ、生理用品交換の不安」(82.1%)、 「経血モレの不安」(79.2%)などが多く挙げられた。また、「試験で実力を発揮できない不安」(45.0%)も一定数見られ、受験日に生理が重なることに対して、多くの人がさまざまな不安を感じていることがわかった。

そこで今回、12時間交換不要(個人差がある)の生理用ショーツ型ナプキン、エリスショーツを受験シーズンに使うことで、経血のモレやナプキンのズレを気にせず、安心して試験に挑んでほしいという想いから同キャンペーンを実施する。

キャンペーンでは、「#モレなく願いがかないますように」というメッセージのもと、全国の高等学校へ高校3年生(女子生徒)を対象に「エリスショーツ 受験応援デザイン」(1枚入)のサンプリングを行う。中身は、通常品のエリスショーツ(M～Lサイズ)と同じものとなる。また、受験生の子どもを持つ母親にも、受験をサポートしてもらえるよう、親子を対象としたサンプリングを実施する。

サンプリング商品

サンプリング協力高校を募集

同企画に協力する高校を募集し、全国の高校へ50,000個配布する。サンプリングは2025年12月中旬から順次発送となる。協力校の募集期間は2025年10月30日～11月12日までで、日本国内の高等学校(国立・公立・私立の全日制・定時制・通信制)が対象となる。応募方法は、高等学校名、住所、担当者名、必要人数(高校3年生女子生徒数)をメール本文に明記し、件名または本文中に「エリス 高校向けサンプリングについて」と記載のうえ、問い合わせ事務局へ送信する。企画への問い合わせ期間は2025年10月30日～11月13日までとなる。

受験生を持つ母親も応援

受験生の子どもを持つ母親(3,000名)を対象に、エリスショーツ 受験応援デザイン(1個入)を2個ずつ、計6,000個配布する。応募期間は10月30日～11月26日まで。応募は特設ページより行える。

なお、サンプリング商品には数に限りがあるため、応募数によっては抽選での案内となる場合がある。

エリスショーツは、ナプキンとショーツが一体になった生理用ショーツ型ナプキン。同社の夜用ナプキンと比較して吸収量約3枚分、12時間交換不要の吸収力、スタイリッシュなブラックカラーが特長。吸収体のごわごわ感を軽減し下着のようなはき心地をめざした厚さ2.9mmの"超うす型設計"を採用。日常からスポーツ、就寝時など、さまざまなシーンで使用できる。商品は全6種類。M～LサイズとL～LLサイズがあり、それぞれ2個入、4個入、7個入を展開している。