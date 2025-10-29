「2025年プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」が、10月23日に開催。今年は計116人（支配下73人・育成43人）がドラフト指名を受け、プロ入りの夢を叶えた。その一方で、ドラフト有力候補と目されながらも、名前が呼ばれなかった逸材も多くいる。ここでは、指名漏れとなった野手を紹介する。

萩原義輝（はぎわらよしあき）

[caption id="attachment_237665" align="aligncenter" width="530"] 東芝の萩原義輝（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投左打

・身長／体重：180cm／85kg

・生年月日：2001年4月6日

・経歴：東海大相模高‐流通経済大‐東芝

社会人No.1捕手の評価を得ていた東芝の萩原義輝。しかし、今年のドラフト会議では、社会人捕手の指名がなかった。

東海大相模高から流通経済大に進むと、1年秋から正捕手に定着。3年春には4番打者を任され、打率.410（39打数16安打）、2本塁打、11打点の好成績を収めた。

強打の捕手としてドラフト候補に浮上したが、指名漏れを経験。

大学卒業後は東芝に進むと、入社1年目からスタメンマスクを被った。

しかし、ドラフト指名解禁の今年は都市対抗に出場するも、出場機会がないままチームは敗退。アピール不足が響き、吉報は届かなかった。

また、今年のドラフト会議において社会人捕手の指名はなく、西武から1位指名を受けた小島大河（明治大）以外は高校生。前年にプロ入りした石伊雄太（現：中日）は一定の活躍を見せたが、今年は厳しい評価となった。

山形球道（やまがたきゅうどう）

[caption id="attachment_234951" align="aligncenter" width="530"] 立教大の山形球道（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投左打

・身長／体重：172cm／82kg

・生年月日：2003年10月19日

・経歴：興南高‐立教大

今春の東京六大学リーグで三冠王に輝いた山形球道。ドラフトイヤーに覚醒を遂げたが、吉報は届かず、指名漏れとなった。

高校時代は、興南（沖縄）の主力として活躍した山形。立教大では2年春にリーグ戦デビュー。その後は故障もあって出番が限られたが、3年秋にはリーグ戦初本塁打を含む2本塁打を記録した。

今春には左翼のレギュラーを奪取し、打率.444（54打数24安打）、5本塁打、17打点と傑出した成績をマーク。打撃三冠に加え、ベストナインを受賞した。

今夏には大学日本代表に選出され、瞬く間にプロ注目の存在となった。

小柄ながら、一本足打法で鋭い打球を広角に飛ばせる山形。今秋もドラフト会議前までに3本塁打を放つなど、アピールを続けていたが、まさかの指名漏れとなった。

今後は、2年後のドラフト指名を目指すことになりそうだ。

山田健太（やまだけんた）

[caption id="attachment_237666" align="aligncenter" width="530"] 日本生命の山田健太（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：183cm／90kg

・生年月日：2000年7月19日

・経歴：大阪桐蔭高‐立教大‐日本生命

立教大時代にはドラフト上位候補に挙がりながらも、衝撃の指名漏れとなった山田健太。日本生命の主力選手として活躍しているが、2年連続でドラフト指名がなかった。

大阪桐蔭高時代には、根尾昂（現：中日）、藤原恭大（現：ロッテ）らとともに2年時からレギュラーに定着し、3年時には甲子園春夏連覇を達成。

立教大では1年春からレギュラーに定着し、同秋にはベストナインに輝くなど、早くからチームの中心を担った。

4年時には大学日本代表に選出され、主将も務めた山田。リーグ戦通算9本塁打を放った強打の内野手として、ドラフト上位候補と目されていたが、まさかの指名漏れを味わった。

日本生命に進むと、入社1年目から二塁のレギュラーを奪取。だが、ドラフト指名解禁となった昨年も、吉報は届かず。

入社3年目の今年は、都市対抗で打率.231ながら本塁打、6打点と長打力を示したが、またも名前を呼ばれることはなかった。

尾瀬雄大（おせゆうだい）

[caption id="attachment_237664" align="aligncenter" width="530"] 早稲田大の尾瀬雄大（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投左打

・身長／体重：172cm／80kg

・生年月日：2003年8月14日

・経歴：帝京高‐早稲田大

東京六大学リーグを代表するヒットメーカー・尾瀬雄大。圧倒的な実績を積み上げていたが、今年のドラフト会議では指名漏れとなった。

帝京高では2年時からレギュラーを担い、3年時は4番打者として活躍した尾瀬。早稲田大に進学すると、1年春からリーグ戦デビューし、2年春には「1番・中堅」に定着。

3年春には打率.479（48打数23安打）、1本塁打、6打点、3盗塁と傑出した数字を残し、首位打者に輝いた。

同秋も打率.388（49打数19安打）と高いパフォーマンスを見せるなど、3度のベストナインを受賞。

名門で下級生時代からレギュラーを張り、全国大会に3度出場するなど、高い注目度を誇った。

しかしながら、ドラフト会議では名前が呼ばれず、指名漏れ。今年は秋山俊（中京大）、皆川岳飛（中央大）、花田旭（東洋大）など、大学生外野手の豊作年であり、ライバルに阻まれる形となった。

高田庵冬（たかだあんと）

[caption id="attachment_237663" align="aligncenter" width="530"] 仙台育英高の高田庵冬（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：183cm／90kg

・生年月日：2007年12月12日

・経歴：仙台育英高

高校通算32本塁打を誇るスラッガーとして、ドラフト候補に挙がっていた仙台育英高の高田庵冬。名将・須江航監督が潜在能力の高さを絶賛する逸材だったが、今年のドラフト会議は悔しい結果となった。

仙台育英高では入学直後からベンチ入りし、1年秋に一塁のレギュラーを奪取。2年秋の宮城県大会から三塁手を務め、下位打線ながら2本塁打を放つ活躍を見せた。

今夏は甲子園出場を果たすと、打率.417（12打数5安打）、1本塁打、2打点の好成績をマーク。特に沖縄尚学戦では好投手・末吉良丞から2安打をマークするなど、聖地でも持ち味を発揮した。

傑出した長打力と安定した守備力を持ち、ドラフト有力候補と目されてプロ志望届を提出。しかし、ドラフト会議では吉報は届かず。

高校生野手の候補には、櫻井ユウヤ（昌平高）、藤井健翔（浦和学院高）など右打ちの三塁手が多く、指名から漏れる結果となった。

高いポテンシャルを秘めるだけに、次のステージでのさらなる飛躍に期待したい。

田島蓮夢（たしまはずむ）

・投打：右投左打

・身長／体重：184cm／79kg

・生年月日：2007年6月7日

・経歴：花咲徳栄高

2015年から12人のドラフト指名選手を輩出する名門・花咲徳栄高で1年秋から主軸を務めた田島蓮夢。プロ志望届を提出したが、吉報は届かなかった。

花咲徳栄高では1年秋から外野のレギュラーに定着し、1学年上の石塚裕惺（現：巨人）の後を打つ5番打者として活躍。2年夏には甲子園の土を踏んだ。

新チームとなった2年秋からは投手を兼任。今夏の埼玉県大会は背番号「1」を背負うと、大宮南戦では5回1失点の好投を披露し、打っては3安打を放った。

最終的に同夏は甲子園出場を逃したが、打率.455（11打数5安打）、1打点、2盗塁と優秀な成績をマーク。

最速140キロ超を計測するなど、投手としても高い能力を示していたが、プロスカウトからは卓越したミート力を持つ打者として評価された。しかし、今年のドラフト会議では名前は呼ばれ。

高校生外野手の指名は、窪田洋祐（札幌日大高）、能戸輝夢（明秀日立高）の2名のみと、軒並み厳しい結果となった。

【了】