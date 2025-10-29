NPBの世界では、ドラフト会議によって毎年多くのプロ野球選手が誕生する。その一方、戦力外通告などで退団する選手も同じように存在する。チームによっては“血の入れ替え”が断行され、多くの選手が非情宣告を受けることになる。ここでは、2025年オフに東京ヤクルトスワローズを構想外となった選手を紹介する。

山下輝

・投打：左投左打

・身長／体重：188cm／98kg

・生年月日：1999年9月12日

・経歴：木更津総合高 - 法政大

・ドラフト：2021年ドラフト1位（ヤクルト）

プロ1年目には日本シリーズの先発マウンドに立つなど、大きな期待が寄せられていた山下輝。その後は度重なる故障に苦しみ、わずか4年で戦力外となった。

木更津総合高、法政大を経て、2021年ドラフト1位で東京ヤクルトスワローズに入団。ドラフト後に左尺骨の疲労骨折を発症し、ルーキーイヤーはリハビリスタートとなった。

それでも、同年は二軍で6試合登板、3勝0敗、防御率1.59の好成績をマーク。シーズン終盤に一軍デビューし、プロ初勝利を挙げた。

さらに、日本シリーズで先発マウンドを託されるなど、飛躍の足掛かりを掴んだ。

ところが、翌2023年は左肘のコンディション不良に苦しみ、一軍登板なし。昨季は二軍で19試合に登板したが、3勝5敗、防御率5.89と思うような結果を残せなかった。

プロ4年目の今季は、二軍の先発ローテーションを回り、14試合の登板で2勝3敗、防御率3.91を記録。だが、8月7日以降はマウンドから遠ざかり、今オフに戦力外通告。現役引退を表明した。

