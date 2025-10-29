CANDY TUNE立花琴未「なんでおっとりかはちょっと分かりませんが…」自身の“キャッチコピー”に疑問!?

◆名前の漢字間違いにぷんぷん!?
立花：赤色担当の“こっちゃん”こと立花琴未です！ 琴未の“み”は“美しい”じゃないです。未来の“未”で覚えてほしいです！
小川：そんなに美しいのにー!?
立花：みんなそうやって言い訳するんですよ。
桐原：ヤバいヤバい（笑）。
小川：あれ？ 怒ってる？
立花：間違えたときに絶対そう言い訳されるんですけど、でも“未”がいいなって。
桐原：そうだよね。
立花：あとキャッチコピーは……どっちだったっけ？
桐原：どっちって何（笑）？
小川：私と同じことが起こってる（笑）。歌詞のほうでいいんじゃない？
立花：じゃあ「おっとりな おバレリーナ」です。なんでおっとりかはちょっと分かりませんが、“おっとり”とよく言われます。
小川：でも、話し方を聞いていたら分かるよね。
桐原：バレリーナは何ですか？
立花：バレリーナは10年間バレエを習っていて。
小川：あら、すごい！
立花：だから、ライブに来たらちょこっと私のバレエが見られるかもしれません。
小川：結構な曲数でバレエするパートがあるよね。
立花：そうなの。最近ちょっと増えたので、結構衣装とかによって振り付けを変えたりとかするから。
小川：そうなの！ 結構大変そう。
立花：大変です（笑）。そんな感じです！
――番組では、桐原美月と小川奈々子も自己紹介をおこない盛り上がりました。
＜番組概要＞
番組名：CANDY TUNE TOKYO CANDY NIGHT
放送日時：毎週月曜 21:00～21:35
パーソナリティ：CANDY TUNE
番組Webサイト：https://audee-membership.jp/candytune