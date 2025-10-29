CANDY TUNE立花琴未「なんでおっとりかはちょっと分かりませんが…」自身の“キャッチコピー”に疑問!?

7人組アイドル・CANDY TUNEがパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「CANDY TUNE TOKYO CANDY NIGHT」（毎週月曜 21:00～21:30）。きゃんちゅーメンバーが週替わりで登場し、様々な企画やコーナーに挑戦していきます。KAWAII LAB.が掲げる「原宿から世界へ」羽ばたくために!? 切磋琢磨する音楽＆トークバラエティ番組です。10月20日（月）の放送では、番組初登場の桐原美月、小川奈々子、立花琴未の3人がそれぞれ自己紹介をおこないました！ ここでは、立花琴未の自己紹介の模様を紹介します。

◆名前の漢字間違いにぷんぷん!?

立花：赤色担当の“こっちゃん”こと立花琴未です！ 琴未の“み”は“美しい”じゃないです。未来の“未”で覚えてほしいです！

小川：そんなに美しいのにー!?

立花：みんなそうやって言い訳するんですよ。

桐原：ヤバいヤバい（笑）。

小川：あれ？ 怒ってる？

立花：間違えたときに絶対そう言い訳されるんですけど、でも“未”がいいなって。

桐原：そうだよね。

立花：あとキャッチコピーは……どっちだったっけ？

桐原：どっちって何（笑）？

小川：私と同じことが起こってる（笑）。歌詞のほうでいいんじゃない？

立花：じゃあ「おっとりな おバレリーナ」です。なんでおっとりかはちょっと分かりませんが、“おっとり”とよく言われます。

小川：でも、話し方を聞いていたら分かるよね。

桐原：バレリーナは何ですか？

立花：バレリーナは10年間バレエを習っていて。

小川：あら、すごい！

立花：だから、ライブに来たらちょこっと私のバレエが見られるかもしれません。

小川：結構な曲数でバレエするパートがあるよね。

立花：そうなの。最近ちょっと増えたので、結構衣装とかによって振り付けを変えたりとかするから。

小川：そうなの！ 結構大変そう。

立花：大変です（笑）。そんな感じです！

――番組では、桐原美月と小川奈々子も自己紹介をおこない盛り上がりました。

