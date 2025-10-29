プロ野球 最新情報（最新ニュース）

「SMBC日本シリーズ2025」第4戦（4戦先勝）、阪神タイガース対福岡ソフトバンクホークスの試合が29日、阪神甲子園球場で開催。試合はソフトバンクが3-2で勝利し、5年ぶり12度目の日本一へ王手をかけた。

ソフトバンクの先発は大津亮介、阪神は髙橋遥人が先発マウンドに上がった。試合は序盤から動いた。

ソフトバンクは2回、無死走者なしで4番・山川穂高が3試合連続となるソロホームランを放ち、先制点を挙げる。

迎えた5回、ソフトバンクは1死一、二塁とすると、2番・周東佑京の放った打球が阪神の先発・髙橋を直撃。ここで髙橋は降板となり、1死満塁の場面で畠世周がマウンドに上がる。

ここで3番・柳町達が初球を打って犠飛を放ち、貴重な2点目を挙げた

続く6回には、2死二塁から代打・近藤健介のタイムリーヒットで3点目。効果的に加点した。

反撃したい阪神は8回、1死一、二塁から4番・佐藤輝明の4試合連続となるタイムリーヒットで1点。なおも1死一、三塁から5番・大山悠輔の二ゴロの間に2点目を挙げて、1点差に迫った。

しかし、反撃はここまで。ソフトバンクの先発・大津は5回無失点の好投。後を継いだリリーフ陣も踏ん張り、最後は抑えの杉山一樹が締め、3連勝で日本一へあと1勝とした。

第5戦は30日、阪神の本拠地・甲子園球場で行われる。

【了】