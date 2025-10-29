大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、トロント・ブルージェイズとのワールドシリーズ第3戦で、延長18回に及ぶ激闘を制した。総力戦となったこの試合では、野手登板の可能性もあったという。米メディア『ドジャース・ネイション』のノア・カムラス記者が言及した。

デーブ・ロバーツ監督は、この日の継投について「もし山本由伸投手が19回に登板できなかったら、おそらくミゲル・ロハス内野手が登板することになっていただろう」と明かした。

ロハスはメジャー12年目の内野手で、過去に8度の登板経験があるものの、防御率9.00、被打率.366、OPS1.142という成績だ。しかし、延長戦の異常な展開により、山本が志願しなければ、ロハスがマウンドに立っていた可能性があった。

幸運にも、ドジャースは最後のブルペン要員だったウィル・クライン投手が15回から18回までの4イニングを無失点で凌ぎ、最終的にはフレディ・フリーマン内野手のサヨナラ本塁打で試合を締めくくった。

厳しい戦いが続くドジャースについてカムラス氏は「ドジャースはリリーフ陣の早期回復を願うばかりだ。さもなければ、ロハスが自ら腕を温め始める羽目になるかもしれない」と言及した。

